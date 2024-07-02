Когда в Беларусь вернётся 30-градусная жара? Синоптики назвали даты, когда «размоется» дождливый фронт

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Опубликовано: 02.07.2024 14:29 , Обновлено: 02.07.2024

В начале июля Беларусь попала в зону активного атмосферного фронта, который, по сути, разделил страну на две половины - восток страны оказался под влиянием жаркой тропической массы, а запад - прохладной массы с Атлантики. По прогнозам специалистов, этот фронт "зависнет" над территорией страны на несколько дней, "периодически отклоняясь то к востоку, то к западу". Посмотрели, какую температуру ждать белорусам в ближайшие дни и когда в страну вернётся 30-градусная жара.

Из-за активного атмосферного фронта, прорезавшего территорию страны буквально посередине, центральные регионы Беларуси накрыли сильные ливни с грозами, а температурный фон стал резко контрастным: в диапазоне +21..+23° на западе и до +28..+30° на востоке.

“Плохая новость. Модели говорят, что фронт останется малоподвижным и на пару дней зависнет над востоком Беларуси, периодически отклоняясь то к востоку, то к западу. Так что, с каждым таким колебанием фронта на территорию страны будет выливаться новая порция дождя, а в благоприятные часы суток, дождя весьма интенсивного”, - прокомментировали складывающуюся погодную ситуацию специалисты Telegram-канала Nadvorie.

Грозовой фронт 2 июля 2024 года над Беларусью / тг-канал Nadvorie

Краткосрочный прогноз Белгидромета показал, что сильные дожди ожидаются в среду, 3 июля , в восточных районах страны (ночью - по всей территории Беларуси). Жителям отдельных районов страны синоптики посулили грозы с порывистым ветром. Что касается температуры, то ночные минимумы опустятся до +10°С в западных районах, а на востоке будут оставаться в пределах +18°С. Дневная температура в среднем составит +19..+24°С.

Тридцатиградусную жару Белгидромет пообещал в четверг, 4 июля , юго-восточный регионам страны, в целом же по Беларуси температура в этот день будет колебаться в диапазоне +23..+28°С, ночные минимумы - от +17°С до +22°С. Грозы с кратковременными дождями, по прогнозам синоптиков, вероятны и в этот, и в пятницу, 5 июля . При этом дневная жара, по их данным, несколько спадёт - температура не должна подниматься выше +19..+25°С, а ночью - не выше +11..+18°С.

По словам специалистов Telegram-канала Nadvorie, относительное похолодание будет связано с тем, что к концу недели активный фронт “размоется”, а в пятницу, 5 июля, с Атлантики придёт новая порция прохладного воздуха, которая “оттеснит жару на восток в глубь России”. В результате в субботу, 6 июля, территория Беларуси окажется под влиянием прохладного антициклона, а средние максимумы по стране опустятся до +22..+24°С.

Однако, согласно данным портала Windy.com, уже в понедельник, 8 июля , практически всю территорию Беларуси накроет очередная волна 30-градусной жары: в большинстве районов во всех областях сервис прогноза погоды выдаёт в этот день значения от +27°С до +30°С .

Прогноз температурных максимумов 8 июля 2024 г. / Windy.com

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