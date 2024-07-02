На Витебщине ураган снёс полдома и оставил без света 175 населенных пунктов. В соцсетях показали видео разгула стихии

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Опубликовано: 02.07.2024 08:03 , Обновлено: 02.07.2024

В понедельник, 1 июля, по Беларуси прошёл мощный грозовой фронт - на фоне сильной жары на страну обрушились сильные ливни с грозами и штормовым ветром. В результате не обошлось без серьёзных последствий - дождём заливало улицы городов, ветром ломало деревья и сносило крыши домов, обрывало линии электропередач. Оперативные службы и жители пострадавших регионов поделились фотографиями и видео разгула стихии, сопоставимой по масштабу последствий с ураганом.

Судя по сообщениям энергетиков и видео в соцсетях, больше всего досталось Витебской области, а именно Ушачскому, Верхнедвинскому и Полоцкому району. По данным РУП “Витебскэнерго”, из-за аварийных отключений без электричества к вечеру 1 июля в регионе остались 175 населенных пунктов.

В TikTok появилось видео, как в Ушачском районе не выдержал натиска сильного ветра один из жилых домов - он в буквальном смысле снёс пол-здания. Автор ролика сообщил, что дом был недостроенный, поэтому обошлось без человеческих жертв.

В комментариях под роликом другие жители Витебщины поделились своими впечатлениями от пронесшегося по области шторма, посетовав на “водопады с неба”, “темень” среди бела дня и ураганный ветер.

“У меня сорвало шифер 7-8 штук где-то. Такого урагана не видела за всю жизнь, в окно не видно было ничего, серая мгла, град лупил”, - описала обстановку в разгар непогоды одна из зрительниц.

Другой пользователь видеоплатформы поделился кадрами с дороги недалеко от деревни Азино в Полоцком район. Там одно из деревьев упало прямо на фуру.

В самом Полоцке ураганный ветер изрядно оставил после себя затопленные дворы, вывернутые с корнем деревья, поломанные заборы, рекламные щиты и дорожные знаки. Как следствие, председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович объявил на среду, 2 июля, районный “субботник”, чтобы помочь коммунальным службам успеть навести порядок в городе в преддверии Дня Независимости.

А компанию рыбаков непогода застала на Лукомльском озере, в результате чего им пришлось эпично сражаться с бурей, спасая свою палатку (хотя, как верно подметили комментаторы под видео, предполагается, что это “палатка должна спасать от непогоды людей, а не наоборот”).

В свою очередь жители Новополоцка показали, как мощный дождь залил улицы города, в результате чего общественному транспорту и автомобилям горожан пришлось скорее плыть, чем ехать.

Отключения электроэнергии и “световое шоу” на Минщине

Впрочем, прежде чем добраться до Витебщины, грозовой фронт пронёсся по Минщине, и также не без последствий. По данным РУП “Минскэнерго”, грозы с сильным ветром стали причиной перебоев с электроснабжением в Борисовском и Слуцком районах в десятке населённых пунктов и на четырёх фермах. Энергетики показали фотографии, по которым можно оценить масштабы разгула стихии.

А жители Минщины активно делились в соцсетях фото и видео “небесного светового шоу” с впечатляющими грозовыми тучами и разрядами молний на ночном небе.

Ждать продолжения?

Отметим, что согласно прогнозу Белгидромета, сильные дожди, из-за которых накануне синоптики объявили оранжевый уровень опасности, ожидаются во многих районах Беларуси и утром во вторник, 2 июля.

В связи с этим ГАИ Витебщины призвала водителей учитывать прогноз погоды и соблюдать правила дорожной безопасности.