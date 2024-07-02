В Борисове сняли на видео, как шторм снёс крышу на заводе

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2024 10:42 , Обновлено: 13.11.2024

В соцсети TikTok появилось ещё одно видео, сделанное в разгар грозового фронта, обрушившегося на Беларусь 1 июля. Как отметили комментаторы под видео, кадры - "как в кино". На них видно, как порывом сильного ветра со здания сносит часть крыши, из-за чего она обрывает электропровода, извергая водопад искр.

По словам автора ролика, на кадрах - здание завода, принадлежащего производственно-торговому частному унитарному предприятию «Пряный Дом» в Борисове Минской области. ЧП произошло днём 1 июля.

В МЧС рассказали о последствиях грозового фронта 1 июля в Беларуси

Согласно оперативной сводке МЧС Беларуси, всего вследствие прохождения грозового фронта 1 июля серьёзно пострадали как минимум семь населенных пунктов в пяти районах Витебской, Гомельской и Минской областях. Сильным ветром повредило кровли 23 жилых домов и двух производственных зданий на Витебщине и Минщине, а также сельскохозяйственного здания в Витебской области и хозяйственной постройки в Гомельской области.

Кроме того, спасатели зафиксировали 73 случая падения деревьев в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и в Минске. Одно из упавших деревьев повредило автомобиль в Копыльском районе Минской области.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в понедельник, 1 июля, по Беларуси прошёл мощный грозовой фронт — на фоне сильной жары на страну обрушились сильные ливни с грозами и штормовым ветром. В результате не обошлось без серьёзных последствий — дождём заливало улицы городов, а в Ушачах ветром снесло полдома.

На Витебщине ураган снёс полдома и оставил без света 175 населенных пунктов. В соцсетях показали видео разгула стихии