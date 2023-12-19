Когда в Беларусь вернется снег? Синоптики рассказали, что принесут фронты на неделе до 25 декабря

Опубликовано: 19.12.2023 12:52 , Обновлено: 19.12.2023

На Беларусь надвигается "фронтальная волна с запада", которая дойдет уже 20 декабря и принесет с собой дожди. Об этом сообщил телеграм-канал Nadvorie. А чего нам ожидать до конца недели и в начале следующей? Вернутся ли сугробы?

Днем в среду 20 декабря в тыловой части волны «начнется адвекция более прохладной воздушной массы», отметили в тг-канале.

Там добавили, что в четверг “фронт окклюзии принесет кратковременные осадки уже с мокрым снегом”. По их прогнозу, в пятницу ночью “к нам доберется циклон с Мексиканского залива, но на подступах к Беларуси он начнет окклюдироваться”, поэтому, что “ничего экстраординарного” ожидать не стоит.

[info_b]Окклюзия (окклюдирование) циклона – смыкание холодного и теплого фронтов в области циклона, приводящее к заполнению последнего холодным воздухом.[/info_b]

“Порывы ветра до 20 м/с будут возможны в пятницу лишь по западу” республики, да и то ночью, рассказали в тг-канале.

В выходные фронт “будет заполняться и смещаться на Беларусь, посыпая нас снежком, по юго-западу – с метелями, при температурах, близких к нулю”.

«Ждем новый снежный покров», — считают в @nadvorie.

А в понедельник 25 декабря последний расчет глобальной модели европейского центра среднесрочных прогнозов (ЕСМWF) “рисует нам новую картину”, сообщил канал Nadvorie:

«На Беларусь выходит очередной циклон, и погоду в РБ сформирует его фронт окклюзии, а юго-запад страны останется в зоне холодного фронта, который может заволнить. Однако это уже не тот жесткий шторм, который прогнозировался ранее», — отметили специалисты.

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Что пообещал Белгидромет на 20-22 декабря?

В свою очередь в Белгидромете дали подробный прогноз на ближайшие три дня.

Так, по словам специалистов, 20 декабря погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и теплые влажные воздушные массы атлантического происхождения. В Белгидромете сообщили, что ожидают преобладание облачной погоды.

«На большей части территории страны пройдут дожди, во второй половине дня местами с мокрым снегом. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит +1..+6°С».

21 декабря погодные условия в республике будут определять атмосферные фронты, спрогнозировал Белгидромет (они смещаются с территории Польши), и более прохладные воздушные массы северо-западного происхождения. Пообещали, что будет преимущественно облачно. По данным государственного ведомства, «на большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха в течение суток будет -2..+4°С».

22 декабря республика окажется под влиянием активных фронтальных разделов от североатлантического циклона, центр которого переместится с юга Норвегии на центральные районы Балтийского моря, будет преимущественно облачно, сообщили синоптики. «Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны ожидаются слабый гололед и метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем -1..+5°С».

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