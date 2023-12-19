В МЧС предупредили белорусов о возможном обрушении крыш. Что посоветовали сделать?

📷 Фото

Опубликовано: 19.12.2023 11:50 , Обновлено: 19.12.2023

В Могилевской области в понедельник, 18 декабря, под тяжестью снега обрушились крыши двух домов, сообщили в МЧС. ЧП случились в Дрибинском и Славгородском районах.

Около 11 часов спасателям поступило сообщение об обрушении кровли в частном жилом доме в деревне Старокожевка Дрибинского района, сообщили в МЧС. Несущие конструкции дома не пострадали, пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

А в четвертом часу вечера работники МЧС выехали в деревню Кабина Гора Славгородского района – тоже по сообщению о частичном обрушении кровли. По информации спасателей, крыша частного жилого дома обрушилась на деревянное перекрытие.

Примечательно, что в доме живут пенсионеры очень преклонного возраста: мужчина – 1930 года рождения, его супруга – 1936-го. К счастью, они тоже не пострадали, сообщили в ведомстве.

В МЧС «настоятельно» порекомендовали своевременно очищать кровли от снега.

Ранее Телеграф писал, что в Минске 17 декабря легковой автомобиль CITROEN каким-то образом съехал с проезжей части и снёс большой фонарный столб. ДТП произошло на улице Орловской.

В Минске фонарный столб лег на крышу легковушки. В ГАИ показали видео ДТП