Когда спадёт 30-градусная жара в Беларуси? Синоптики продлили оранжевый уровень опасности

Опубликовано: 29.08.2023 13:01 , Обновлено: 29.08.2023

Тридцатиградусная жара в Беларуси не отступает - оранжевый уровень опасности, объявленный из-за высоких дневных температур, а также высокой вероятности ливней с грозами, а местами и с градом, синоптики Белгидромета продлевают вот уже третий день подряд. Придёт ли осенняя прохлада в Беларусь с началом сентября?

Так, оранжевый уровень опасности из-за жары на вторник, 29 августа , синоптики объявили для четырёх областей Беларуси - Брестской, гродненской, Гомельской и Минской. Жёлтый уровень опасности по жаре также объявлен для Могилевской области. По прогнозам синоптиков, днем на юге страны температура воздуха прогреется до +34°С, а местами по Брестской области - до +35°С .

Карта уровней опасности Белгидромета на 29 августа выглядит следующим образом:

Фото: Белгидромет

Судя по прогнозу синоптиков Белгидромета на ближайшие три дня, облегчения по жаре белорусам придётся ждать, как минимум, до сентября. Оранжевый уровень опасности по жаре синоптики продлили и на среду, 30 августа. Местами по Гомельской области синоптики пообещали днём до +35°С , в остальных регионах страны температура будет держаться в районе +30..+34°С. В Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С. Ночью также будет по-летнему тепло - от +15°С до +21°С. Также местами прогремят грозы, возможно, с градом.

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В четверг, 31 августа , в некоторых районах страны всё ещё будет держаться тридцатиградусная жара: до +30°С синоптики пообещали в восточных районах страны, как минимум +21°С - в западных районах. Сюда начнёт поступать “умеренно теплая неустойчивая воздушная масса с Западной Европы”, предупредили в Белгидромете. Вероятность сильных дождей, гроз и утренних туманов в этот день также сохраняется высокой.

Лишь 1 сентября , в пятницу, в Беларуси станет чуть прохладнее. Впрочем, днём по-прежнему будет стоять летняя тёплая погода - от +19°С до +25°С по стране, ночью - от +11°С до +18°С. Кратковременные дожди и грозы и слабый туман по утрам также синоптики не исключили.

Синоптики предупредили белорусов о предстоящих тропических ночах. Что это такое и как подготовиться?