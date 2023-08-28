«Все по домам!» - Могилев накрыл ливень и крупный град, разбивавший стекла
В понедельник, 28 августа, в Могилеве прошла гроза, некоторые дороги оказались затоплены. Ливень сопровождался крупным градом, который разбил в некоторых домах стекла, повредил автомобили.
Судя по фото и видео из соцсетей, град был настолько крупным, что разбивал стекла, причем даже в машинах:
[link href=“https://www.tiktok.com/@sharomet1?refer=embed” title=“@sharomet1” target=“_blank” rel=“noopener”] @sharomet1 [/link]#могилев #град[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7272368151050996486?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - user4313036326840” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - user4313036326840 [/link]
“Ребята! Все по домам!” - призывает людей прятаться от града пользователь TikTok:
[link href=“https://www.tiktok.com/@slivkimogilev?refer=embed” title=“@slivkimogilev” target=“_blank” rel=“noopener”] @slivkimogilev [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%BF?refer=embed” title=“чп” target=“_blank” rel=“noopener”] #чп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2?refer=embed” title=“могилев” target=“_blank” rel=“noopener”] #могилев [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7272364633297455877?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - slivkiby_mogilev” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - slivkiby_mogilev [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@dantes_izi?refer=embed” title=“@dantes_izi” target=“_blank” rel=“noopener”] @dantes_izi [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B5?refer=embed” title=“погодавмогилёве” target=“_blank” rel=“noopener”] #погодавмогилёве [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Можно-без-слов-betloog-6880502362813761543?refer=embed” title=”♬ Можно без слов （betloog） - 初梦” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Можно без слов （betloog） - 初梦 [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@tanya.756?refer=embed” title=“@tanya.756” target=“_blank” rel=“noopener”] @tanya.756 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7272388567522298630?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - user4125291884811” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - user4125291884811 [/link]
По словам подписчиков «МОГИЛЕВ Live» крупные льдины помяли по крайней мере одно авто. «Спутник (район города — прим. ред.), вся машина помятая», — написал один автовладелец.
[link href=“https://www.tiktok.com/@mixal6ih?refer=embed” title=“@mixal6ih” target=“_blank” rel=“noopener”] @mixal6ih [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2?refer=embed” title=“могилёв” target=“_blank” rel=“noopener”] #Могилёв [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4?refer=embed” title=“град” target=“_blank” rel=“noopener”] #град [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C?refer=embed” title=“дождь” target=“_blank” rel=“noopener”] #дождь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5?refer=embed” title=“ненастье” target=“_blank” rel=“noopener”] #ненастье [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA2?refer=embed” title=“спутник2” target=“_blank” rel=“noopener”] #спутник2 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“бетонка” target=“_blank” rel=“noopener”] #бетонка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5?refer=embed” title=“молодостьнамазе” target=“_blank” rel=“noopener”] #молодостьнамазе [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C?refer=embed” title=“могилевскаяобласть” target=“_blank” rel=“noopener”] #могилевскаяобласть [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“хочуврек” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“областнаябольница” target=“_blank” rel=“noopener”] #областнаябольница [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“телескопическийпогрузчик” target=“_blank” rel=“noopener”] #телескопическийпогрузчик [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“хочуврек” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85?refer=embed” title=“молодостьнатракторах” target=“_blank” rel=“noopener”] #молодостьнатракторах [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0?refer=embed” title=“бетоннаядорога” target=“_blank” rel=“noopener”] #бетоннаядорога [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F?refer=embed” title=“объездная” target=“_blank” rel=“noopener”] #объездная [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“бетонка” target=“_blank” rel=“noopener”] #бетонка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/А-град-идёт-7036837940777748482?refer=embed” title=”♬ А град идёт - Красная Плесень” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ А град идёт - Красная Плесень [/link]
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Напомним, в Беларуси на 28 августа Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. На большей части страны ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра.
Синоптики предупредили белорусов о «неблагоприятных явлениях» в начале недели. Что обещают на 1 сентября?