Когда при встрече с медведем хлопать в ладоши, а когда – свернуться на земле клубком. В Природоохране дали инструкцию

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Опубликовано: 25.08.2023 09:30 , Обновлено: 10.07.2024

В последнее время в Беларуси участились случаи встречи людей с бурым медведем. Дикие животные всё чаще выходят к жилым посёлкам и даже появились в окрестностях таких крупных городов, как Минск. Рекомендации по тому, как вести себя при встрече с медведем, чтобы не стать его ужином, опубликовала Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. При этом специалисты отметили, что при составлении руководства они "учитывали особенности биологии белорусской популяции" медведей.

В Госинспекции пояснили, что инструкция разрабатывалась главным образом для работников, которые проводят в лесах большую часть времени. Однако, в свете недавних сообщений о том, что на территории Боровлянского спецлесхоза поселились молодые особи бурых медведей, информация о том, как вести себя при встрече с “хозяином белорусского леса”, может оказаться полезна даже жителям крупных городов.

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[info_b]Бурый медведь – самый крупный хищник Беларуси. Масса взрослых самцов может достигать 400 кг, длина тела – 235 см, высота в холке – 130 см. По данным Госинспекции природоохраны, в настоящее время численность популяции медведя в белорусских лесах ученые оценивают в 700 особей. За последние 20 лет этот показатель, по данным ведомства, увеличился как минимум в 3,5 раза, соответственно, выросло и число случаев встреч человека с медведем, а также расширилась география таких неожиданных встреч.

Белорусскую популяцию бурых медведей ученые относят к европейскому подвиду, который не отличается агрессивностью по отношении к людям (в отличии, например, от сибирского, камчатского подвидов или американского медведя гризли). Ученые полагают, что данная особенность подвида сформировалась благодаря “длительному обитанию вида на территориях с высокой плотностью населения”. В связи с этим, отмечают эксперты, в Беларуси бурые медведи, как правило, проявляют осторожность по отношению к человеку и не воспринимают его как потенциальную жертву.

Чаще всего взрослый медведь чует человека на расстоянии 300-400 м и избегает с ним прямой встречи. Однако, следует помнить о том, что поведение любого дикого животного непредсказуемо, поэтому медведь может представлять серьезную опасность для человека. При атаке медведь может развивать скорость в 30-40 км/ч и в несколько прыжков преодолеть расстояние в 7-8 м, догоняя свою жертву.[/info_b]

Как себя вести при встрече с медведем?

Эксперты Госинспекции природоохраны подчеркнули, что ближе вы оказались к медведю при случайной встрече в лесу, тем выше вероятность того, что у него возникнет защитная оборонительная реакция.

Если вы увидели медведя издалека, следует придерживаться следующих правил:

остановиться на максимально удаленном расстоянии,

сохранять спокойствие и оценить ситуацию,

постараться тихо и незаметно ретироваться, когда медведь не смотрит в вашу сторону, при этом внимательно наблюдая за зверем,

обходить медведя по широкому кругу или вернуться назад тем же путем, которым вы вышли к нему.

Если вы встретили медведя на близком расстоянии (до 50 м), специалисты рекомендуют действовать несколько иным образом, с учетом того, что зверь вас заметил:

не убегать и не поворачиваться к медведю спиной,

не смотреть зверю в глаза, но визуально контролировать поведение животного, стараясь сохранить хладнокровие,

не выглядеть угрожающе и не совершать резких движений, которые медведь может расценить как угрозу,

говорить с медведем уверенным тоном, чтобы дать животному понять, что вы человек (эксперты отмечают, что если медведь не может распознать, кто вы, он может приблизиться к вам, чтобы обнюхать, или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть),

издавать дополнительные звуки (свист, хлопки в ладони и т.п.),

медленно отходить задом наперед на расстояние около 10-20 м и только потом - отходить боком.

“Если медведь не движется к вам, попытайтесь осторожно удалиться. Но, в случае если вы видите, что ваше движение провоцирует зверя на приближение к вам, замрите на месте. Продолжайте говорить спокойным голосом. Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь снова увеличить расстояние между вами. На этой стадии развития событий любой медведь скорей всего откажется продолжать столкновение и уйдет, если только он не агрессивен”, - рассказали в Госинспекции.

Опасен ли медведь, вставший на задние лапы?

Фото иллюстрационное

В Госинспекции также пояснили, почему медведь зачастую при встрече с людьми встает на задние лапы. Далеко не всегда это признак агрессии. Медведь может сделать это не только при испуге или для устрашения, но и чтобы сориентироваться на местности, лучше разглядеть что-то привлекшее его внимание, или чтобы дотянуться до какого-либо предмета.

Если медведь встал на задние лапы, но при этом держит передние лапы опущенными, это, как утверждают специалисты, обычно является признаком любопытства, поэтому не стоит сразу же пускаться при этом наутек или делать резкие движения. Лучше поговорить с ним спокойным низким голосом.

Ещё один надежный признак намерения медведя, как утверждают ученые, – положение его ушей: если уши стоят торчком, значит, зверь еще колеблется в действиях, а если они прижаты к голове и при этом шерсть на загривке встала дыбом, а сам зверь кажется словно горбатым, глаза у него горят, а пасть оскалена и дрожит, - это верный признак того, что медведь готовится к нападению.

Что делать при нападении медведя?

Если избежать прямого контакта с медведем не удалось, специалисты рекомендуют упасть на землю животом вниз или свернуться на земле клубочком, завести руки за голову и постараться не двигаться как можно дольше.

“Если зверь почувствует, что угроза устранена, то он прекратит нападение”, - заверили в Госинспекции.

Если же медведь продолжит нападать, специалисты рекомендовали пускать в ход все возможные способы защиты - перцовый баллончик и любые другие спреи, стараться ударить животное в уязвимые места - по носу или глазам.

«В лесу встретить меньше шансов, чем в городе!» — Под Минском опять заметили медведя

Напомним, в августе зафиксировали несколько случаев встречи людей с медведями в лесах под Минском. В одном случае медведь даже устроил настоящий забег наперегонки с автомобилем по поселку под Минском.

«Квартирку на зиму присматривает» — Медведь пустился наперегонки с авто по посёлку под Минском

А на днях ещё одного косолапого заметили вблизи деревень Червенского района Минской области. По словам местных жителей, медведь обосновался в кукурузном поле рядом с их домами и совсем не боится выходить к дороге.

«Квартирку на зиму присматривает» — Медведь пустился наперегонки с авто по посёлку под Минском