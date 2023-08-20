"Квартирку на зиму присматривает" - Медведь пустился наперегонки с авто по посёлку под Минском

🎥 Видео

Опубликовано: 20.08.2023 08:32 , Обновлено: 10.07.2024

Очередной случай выхода медведя к людям под Минском сняли на камеру. На этот раз косолапого повстречали на одной из улиц деревни Большой Тростенец Минского района, которая непосредственно примыкает к столичному микрорайону Шабаны.

Встречу с лесным животным сняли из проезжающего авто, с которым медведь, по сути, пустился наперегонки по улице Новая. Какое-то время машина словно преследовала косолапого, заставляя прибавить скорость. Впрочем, встречное авто дикого зверя, судя по всему, остановиться также не заставило. Чем завершились “гонки с хозяином леса” и какова судьба медведя, автор видео не сообщил.

[link href=“https://www.tiktok.com/@sashaakanonik?refer=embed” title=“@sashaakanonik” target=“_blank” rel=“noopener”] @sashaakanonik [/link] Мишка в Большом трастинце ???[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C?refer=embed” title=“медведь” target=“_blank” rel=“noopener”] #медведь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“мишка” target=“_blank” rel=“noopener”] #мишка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F?refer=embed” title=“минсксегодня” target=“_blank” rel=“noopener”] #минсксегодня [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/I-Am-Your-Gummy-Bear-The-Gummy-Bear-Song-6829869036126357505?refer=embed” title=”♬ I Am Your Gummy Bear (The Gummy Bear Song) - Gummibär” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ I Am Your Gummy Bear (The Gummy Bear Song) - Gummibär [/link]

В комментариях под видео зрители разделились на два лагеря: одни упрекали автора видео (судя по всему - пассажира автомобиля, “наступавшего на пятки” косолапому) за безжалостное “сафари на медведя”, другие - озвучили претензии к городским властям за то, что те не предпринимают никаких мер в отношении участившихся случаев выхода диких животных в город.

“Мне кажется,что с медведями пора разобраться. Его или их нужно убрать подальше от людей - это не шутки”, - отметил один из комментаторов.

“Только привыкли к аисту на остановке и лосям в Минске, пошли медведи. Так и в зоопарк можно не ходить”, - поддержал его другой.

Зрители также высказывали предположения о том, что выходить к людям диких животных в этом году толкает аномально засушливая погода.

“Жарко в лесу, воды нет, наверное пришёл искать. А тут добрые люди…”, - отметил один из комментаторов.

“Засушливое лето, кушать нечего, вот и выбегают бедолаги в надежде найти покушать… Жалко мишек и подобных зверушек!”, - поддержал его другой.

Многие зрители также вспомнили недавние сообщения о медведях с другой окраины Минска и предположили, что это может быть один и тот же зверь, который в Минске “квартирку на зиму присматривает”.

Напомним, несколько дней назад с медведем в лесопарке рядом с оживленным жилым районом встретилась жительница Боровлян, деревни, также примыкающей к Минску.

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О том, что в этом районе поселился бурый медведь, ранее сообщили специалисты Боровлянского спецлесхоза. Они предупредили грибников и любителей лесных прогулок о необходимости соблюдать меры предосторожности при встрече с диким животным и пояснили, что речь идёт о молодых особях, которые “ищут свою территорию”.