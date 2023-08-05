«Ищет свою территорию» - В Минлесхозе рассказали о буром медведе, гуляющем под Минском

Опубликовано: 05.08.2023 10:08 , Обновлено: 10.07.2024

По данным Боровлянского спецлесхоза в лесу недалеко от деревни Нелидовичи Минского района появился бурый медведь. Об этом 4 августа сообщили в Минлесхозе Беларуси и предупредили грибников и любителей лесных прогулок о необходимости соблюдать меры предосторожности при встрече с диким животным.

Специалисты ведомства подчеркнули, что при встрече с медведем в лесу (как и с любым другим крупным диким животным) следует сохранять спокойствие и не проявлять агрессии - не делать резких движений, не приближаться к нему и уж тем более не предпринимать попыток прикоснуться или погладить медведя. Даже если медведь со стороны кажется миролюбивым, такие действия могут быть очень опасными.

Несколько особей бурых медведей также видели 1 августа в Ждановичском сельсовете. Как пояснил директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович в интервью порталу pristalica.by, речь идёт о молодых особях, которые “ищут свою территорию” в процессе расселения популяции бурых медведей.

Говоря о случае в лесу у деревни Нелидовичи, Миронович сообщил, что без последствий для человека встреча с медведем прошла лишь потому, что мужчина был очень хорошо знаком с поведением диких животных. Он - заядлый грибник и охотник и хорошо знал, как поступить, чтобы не разозлить хозяина леса. Миронович также рассказал о правильной тактике поведения при встрече с медведем.

“Даже если они кажутся безобидными, то необходимо сохранять дистанцию и медленно отходить от животного. Ни в коем случае не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное. Любая неосторожность может привести к трагедии”, - подчеркнул специалист.

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Ранее в Национальной академии наук Беларуси сообщили, что численность диких животных в Беларуси будет только увеличиваться и призвали белорусов “научиться жить с ними рядом”.

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Тем временем сообщения о встречах белорусов с медведями стали уже регулярными, причём не только в глухом лесу, куда порой забредают грибники и охотники, но и на окраинах лесных массивов у деревень, городов и оживлённых трасс.

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