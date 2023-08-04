От 98 рублей – В МАРТ посчитали, за сколько можно одеть ребёнка к 1 сентября. Сколько стоит полный школьный набор?

Опубликовано: 04.08.2023 07:52 , Обновлено: 04.08.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) озвучили минимальную сумму, которую родителям белорусских школьников придётся потратить на сборы ребенка к 1 сентября. Комплект одежды делового стиля и обуви обойдётся как минимум в 98 рублей, а минимальная стоимость всего "оптимального" набора для школьника составляет 300 рублей, заявили в ведомстве.

Такие цифры 3 августа озвучила начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова, сообщило агентство БелТА.

В ведомстве подчеркнули, что цены на ассортимент школьных товаров (детская одежда и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, рюкзаки) в Беларуси регулируются, а размер торговой надбавки сейчас держится в районе 29% (при разрешённых 35-55%).

Торговые сети в течение всего августа планируют проводить мероприятия и акции по продаже школьных товаров со скидками - от 10% до 30%. Торговые площадки совместно с банками также активно предоставляют школьные товары в рассрочку - от 2 до 9 месяцев.

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Ранее Телеграф посчитал, где родителям белорусских школьников выгоднее собрать портфель к 1 сентября, сравнив цены на интернет-площадках популярных сетевых магазинов и онлайн-гипермаркетов.

Согласно информации, озвученной ранее начальником отдела развития торговли и услуг гособъединения «Столичная торговля и услуги» Анастасией Макарской, на общие сборы школьников к 1 сентября в этом году родителям придётся потратить от 379 до 1392 рублей.

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