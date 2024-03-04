Когда белорусам можно приступать к заготовке березового сока, чтобы не получить штраф?

Опубликовано: 04.03.2024 17:42 , Обновлено: 04.03.2024

Через неделю-другую в Беларуси начнется пора сбора сока – если не грянет резкое и продолжительное похолодание. За это дело в Беларуси по-прежнему платить не требуется. Но если ненароком совершить несколько ошибок, тогда разговор о деньгах пойдет уже на законодательном уровне – в виде штрафа.

В Республике вступили в силу законы и постановления, которые регулируют правила сбора «второстепенных лесных ресурсов». В том числе и березового сока. Минлесхоз опубликовал постановление №16, в котором уточняются правила сбора. Что и как нужно делать, чтобы и сок собрать, и штраф не получить?

Для добычи сока в частном порядке нужно обратиться в одно из лесничеств, рассказали нам в Бобруйском лесничестве, и написать заявление на сбор. Потом вам выделят участок – группу деревьев. И расскажут, как правильно подсачивать березы без ущерба для природы.

Важное обстоятельство, о котором напомнилив Минском лесхозе: сокодвижение начинается с установлением ночью плюсовой температуры.

По словам лесничих, одна береза в сутки может дать от 15 до 30 литров сока. Зависит от возраста дерева и даже от рельефа местности. В самом соку – деревья, растущие в низинах, где много влаги в почве.

[inf]В 2023 году сбор березового сока начался поздновато – в самом конце марта. Причиной стали холода. В 2022 году тоже март был не из теплых, но все же в 20-х числах сбор сока разрешили.[/inf]

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Правила в сантиметрах

Вот основные правила сбора березового сока, прописанные в Постановлении №16.

Для заготовки древесных соков назначаются деревья диаметром 20 см и более.

На высоте 30-50 см от уровня земли намечают расположение и количество подсочных отверстий в зависимости от диаметра дерева:

при диаметре 20–26 см – одно отверстие;

при диаметре 27–34 см – не более двух отверстий;

при диаметре 35–40 см – не более трех отверстий;

при диаметре свыше 40 см – не более четырех отверстий.

Перед сверлением канала грубую кору снимают. Каналы высверливаются с некоторым уклоном вниз для лучшего стока. Диаметр канала – 1 см, глубина – 2–3 см; под подготовленным отверстием для стока сока вставляется желобок. Под желобками – сокосборники (стеклянные или эмалированные емкости, полиэтиленовые мешки).

Вместо сверления подсочных отверстий допускается пропиливание бензопилой без снятия коры: косой срез под углом не более 30 градусов, длиной не более 12 см и глубиной не более 4 см без учета толщины коры. Под пропилом тоже вставляется желобок.

В комлевой части отобранных в подсочку деревьев на высоте 35–50 см от уровня земли намечают расположение надрезов в зависимости от диаметра дерева:

при диаметре 20–34 см – один пропил;

при диаметре свыше 34 см – не более двух пропилов с расстоянием между ними по горизонтальной плоскости 8-15 см.

Древесный сок собирают по мере наполнения сокосборников, но не реже раза в сутки.

После окончания сезона заготовки древесных соков желобки снимаются, а отверстия закрываются деревянной пробкой. Отверстия и срезы замазываются варом, садовой мазью, глиной с известью или живицей, содержащей 15-20 процентов древесного угля. Это нужно для профилактики предупреждения заболевания деревьев.

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Штраф за нарушение

За нарушение правил и сроков сбора березового сока влепят штраф: физическим лицам – до 20 базовых величин (до 800 руб.), ИП – до 100 (до 4000 руб.), для юрлиц – до 500 (20000 руб.).

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