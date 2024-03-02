До 1200 рублей. МЧС пригрозило белорусам «весенними» штрафами

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.03.2024 12:20 , Обновлено: 04.03.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило белорусов об ответственности за традиционные "весенние активности" на приусадебных участках и в сельской местности. Некоторые из них, по словам спасателей, "категорически запрещены" и грозят белорусам штрафами до 1200 рублей.

Как отметили в Гродненском областном управлении МЧС, с наступлением весны дачники и жители частных домов “активно избавляются от мусора”, скопившегося на участках за зиму. При этом, по словам спасателей, зачастую люди забывают о том, что “огонь может вести себя непредсказуемо, создавая угрозу здоровью и жизни людей, а также строениям, припаркованным автомобилям и другому имуществу”.

Более того, в МЧС заявили, что помимо тех, кто выжигает сухую траву ради наведения порядка, встречаются и те, кто “по своему незнанию или по неосторожности” оставляют незатушенными костры, бросают зажженные спички, что нередко становится причиной серьёзных пожаров с печальными последствиями.

«Помните, что выжигать сухую траву категорически запрещено. Нарушителям грозит штраф от 10 до 30 базовых величин» , - предупредили в МЧС.

В ведомстве рекомендовали сгребать прошлогодние листья, сухую траву и прочий мусор в кучи и сжигать, но только в безветренную погоду и с соблюдением следующих мер безопасности:

Окопать место под костер.

Постоянно следить за огнем и держать под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой.

Выдерживать безопасные расстояния от строений и лесных массивов.

После окончания сжигания мусора в обязательном порядке пролить кострище водой до полного прекращения тления.

Какое наказание может грозить в Беларуси за пал сухой травы?

В соответствии со статьей 16.40 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках белорусам может грозить штраф от 10 до 30 базовых величин (сегодня это равноценно 400—1200 рублей).

Кроме того, правоохранители в Беларуси имеют право привлечь владельцев земельных участков к административной ответственности по статье 16.41. За разведение костров в запрещенных местах может грозить штраф до 12 базовых величин (480 рублей).

Напомним, ранее Телеграф рассказывал о других правилах, которые обязаны соблюдать белорусы на даче или на собственном участке с домиком в деревне. Для этой категории граждан в Кодексе об административных правонарушениях есть немало статей, за нарушение которых предусмотрены существенные штрафы — до 50 базовых величин (т.е. до 2 тыс. рублей на сегодня).

До 1850 рублей. За что белорусам грозят штрафы на даче?