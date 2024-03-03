Что делают дикие животные в белорусских лесах по ночам? В Минлесхозе показали кадры скрытой съёмки

📷 Фото

Опубликовано: 03.03.2024 16:25 , Обновлено: 03.03.2024

В министерстве лесного хозяйства опубликовали отдельные кадры съёмки фотоловушками диких животных в лесах рядом с Лидой в Гродненской области.

Кстати, ещё в 2023 году белорусские лесхозы стали активнее использовать технические средства для установления нарушителей в лесу. На их вооружении появились квадрокоптеры и “кочующие” фотоловушки.

В белорусских лесах появились «кочующие» фотоловушки. Кого ловят и за что?

Ранее Телеграф писал, что в Минском государственном лесном хозяйстве (МГЛХо) рассказали, что в Минской области насчитали 83 особи рыси. И их становится все больше.

Лесники рассказали, где под Минском можно встретить рысь. Насколько опасна?