Что делают дикие животные в белорусских лесах по ночам? В Минлесхозе показали кадры скрытой съёмки
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В министерстве лесного хозяйства опубликовали отдельные кадры съёмки фотоловушками диких животных в лесах рядом с Лидой в Гродненской области.
Кстати, ещё в 2023 году белорусские лесхозы стали активнее использовать технические средства для установления нарушителей в лесу. На их вооружении появились квадрокоптеры и “кочующие” фотоловушки.
В белорусских лесах появились «кочующие» фотоловушки. Кого ловят и за что?
Ранее Телеграф писал, что в Минском государственном лесном хозяйстве (МГЛХо) рассказали, что в Минской области насчитали 83 особи рыси. И их становится все больше.
Лесники рассказали, где под Минском можно встретить рысь. Насколько опасна?