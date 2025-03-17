КГК поделился «лайфхаком», как каждый белорус может проинспектировать магазины

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Опубликовано: 17.03.2025 10:54 , Обновлено: 25.04.2025

Комитет государственного контроля Беларуси рассказал, как покупатели могут самостоятельно проверять легальность и качество товаров прямо в магазине, используя мобильное приложение. Об этом сообщила Яна Рогальская, начальник сектора контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Минской области.

Чтобы стать самопровозглашённым «инспектором госконтроля», нужно выполнить следующие шаги:

Скачать и установить приложение «Электронный знак». Оно доступно в магазинах приложений для смартфонов. Найти DataMatrix на товаре. Он обычно расположен на упаковке, этикетке или самом товаре. Но не на всех. Отсканировать DataMatrix с помощью приложения. Получить информацию о товаре. Приложение покажет данные о производителе, дате изготовления, сроке годности, составе (для продуктов питания), стране происхождения, а также документы, подтверждающие качество и безопасность. Обратить внимание на цвет кода . Зелёный цвет означает, что товар легально ввезён в Беларусь, прошёл необходимые проверки и соответствует требованиям. Красный может сигнализировать о проблемах: просроченный товар, нелегальный ввоз, несоответствие заявленным характеристикам.

Что такое DataMatrix ? Это квадратный штрихкод, который внешне напоминает QR-код. Сейчас, среди прочего, его можно найти на молочных товарах, шоколаде, соках, водах, кофе.

Впрочем, что делать дальше с полученными результатами «инспекции» (если к примеру, код «красный»), представитель КГК не уточнила.

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К слову, представитель КГК вместе с журналистами гостелеканала СТВ провели рейды по торговым точкам, включая рынок «Новый Лебяжий» в Таборах (Минский район) и магазин «Маяк» в Борисове.

В ходе проверок они выявили различные нарушения, в том числе отсутствие сертификатов качества, несоответствие маркировки, нарушение санитарных норм и продажу продуктов ненадлежащего качества. Часть нарушений, выявленных ранее, торговые точки устранили.

Рейды прошли в рамках ранее анонсированной «крупномасштабной проверки» от КГК.

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Кстати, ранее журналисты Telegraf.news уже проводили подобную «инспекцию» и рассказывали о DataMatrix.

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А в одном из крупнейших гипермаркетов столицы кассы самообслуживания помимо штрих-кода требовали сканировать и DataMatrix. Как объяснили в магазине?

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