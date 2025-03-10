Кассы самообслуживания стали требовать от белорусов сканировать сразу по два кода. Узнали, что происходит

📷 Фото

Опубликовано: 10.03.2025 13:03 , Обновлено: 11.03.2025

Кассы самообслуживания в торговой сети "Евроопт" для многих покупателей стали уже привычными и простыми в обращении. Однако на минувшей неделе некоторые могли заметить необычное нововведение как минимум в одном из гипермаркетов. Для того чтобы добавить товар в корзину, теперь требуется сканировать не только стандартный штрих-код, но и QR-код. Журналистка Telegraf.news позвонила в один из магазинов как покупатель, чтобы узнать, с чем связаны изменения в работе касс самообслуживания и как ускорить процесс покупки товара.

Необычное нововведение заметил журналист Telegraf.news в гипермаркете сети “Евроопт” на улице Монтажников в Минске. При попытке отсканировать товар на кассе самообслуживания программа потребовала не только штрих-код, но и QR-код с упаковки.

Чтобы добавить товар в корзину, пришлось сканировать его два, а иногда и три раза. Дело в том, что на некоторых продуктах было несколько QR-кодов, и не все они подходили для оплаты.

Кроме того, если сначала отсканировать штрих-код, программа запрашивала QR-код, а если начать с QR-кода — требовался штрих-код.

Среди товаров, для которых понадобилось двойное сканирование, оказались сок, сыр, молоко и кофе.

Чтобы выяснить причину изменений, мы обратились на горячую линию “Евроопта”. Однако там не смогли дать объяснения и посоветовали связаться с конкретным магазином, где мы заметили нововведение.

Почему товар на кассе самообслуживания нужно сканировать несколько раз?

Фото: Telegraf.news

Сотрудники столичного гипермаркета “Евроопт” пояснили, что точные причины нововведения неизвестны. По их словам, это тестирование новой функции в рамках уже существующей программы, которое проводится во всей торговой сети.

“Мы уже все так мучаемся. Единственное, что могу вам подсказать, пробивайте не штрих-код, а сразу QR-код. Вы пробиваете QR-код и штрих-код он не запрашивает. Если вы покупаете несколько одинаковых баночек, вы не сможете, как раньше, добавить количество, поставить три. Придется сканировать по одной баночке. Но с QR-кодом оно проходит сразу”, - пояснила сотрудница.

[info_b]К слову, когда журналист Telegraf.news пробовал стратегию “сканировать только QR-код”, она не сработала. Однако не исключено, что с момента тестирования что-то могло измениться.[/info_b]

Сотрудница также уточнила, что нововведение касается не всех товаров, а только отдельных категорий — молочных продуктов и напитков.

Как долго будет проходить тестовый период и будет ли нововведение введено на постоянной основе, в магазине не знают.

Зачем на товарах QR-коды?

Появление QR-кодов на многих товарах и продуктах питания могли заметить многие белорусы. Эта наклейка называется DataMatrix, и она представляет собой своего рода цифровой паспорт товара. В ней зашифрована вся информация о продукте: где и когда он сделан, какой у него срок годности, кто производитель, откуда он приехал в магазин и т. п.

Как ранее рассказывали специалисты издательства “Белбланкавыд”, которые занимаются созданием кодов DataMatrix, их присутствие на товарах необходимо для того, чтобы бороться с некачественными товарами и информировать покупателей о происхождении товара. Как просканировав QR-код понять, что приобретаемый товар легален и разрешён к продаже в Беларуси, Telegraf.news рассказывал ранее по ссылке ниже.

Замечали на товарах наклейки, похожие на QR-код? Эксперт объяснил белорусам, зачем нужны

Ранее Telegraf.news писал о том, что одна белорусская торговая сеть опубликовала в TikTok ролик, в котором предложила покупателям “конус для приготовления котлет”. В частности, это фарш для приготовления в том числе фрикаделек и тефтелей в соответствующей упаковке. Комментаторша подсказала, как сделать такой конус самому.

«Чего только не придумают» — Белорусский магазин предложил «конус для котлет». В TikTok рассказали, как сделать самому