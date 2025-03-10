Госконтроль начал «крупномасштабные проверки» во всех регионах Беларуси

Опубликовано: 10.03.2025 10:54 , Обновлено: 10.03.2025

Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси совместно с МАРТ, местными властями и депутатами инициировал масштабные проверки по всей стране. Представители контролирующих органов и ведомств решиои проверить, как хранятся и продаются белорусские овощи и фрукты из стабилизационных фондов (запасов на зиму и весну).

За прошедшую неделю контролёры проверили 330 объектов, нарушения нашли в 59.

Основная цель, по заявлениям КГК, — убедиться, что у белорусов есть доступ к отечественной плодоовощной продукции по адекватным ценам. Особенно это важно сейчас, в межсезонье, когда своих свежих овощей и фруктов ещё нет. Напомним, цены на социально значимые товары, в число которых и входит большая часть овощей и фруктов из стабфондов, регулируются государством.

В целом ситуация с хранением, по сравнению с прошлыми проверками, как утверждают в ведомстве, улучшилась. Однако проблемы всё равно есть.

Что нашли:

В некоторых магазинах завышают цены . Например, в одном из частных магазинов Могилёва яблоки продавали дороже разрешённого более чем на рубль.

. Например, в одном из частных магазинов Могилёва яблоки продавали дороже разрешённого более чем на рубль. Иногда в продаже только мытые овощи , которые дороже (по свободным ценам).

, которые дороже (по свободным ценам). В некоторых магазинах нет в наличии каких-то овощей из «борщевого набора» (например, капусты). Как оправдываются владельцы: либо быстро разбирают, либо не успевают фасовать.

из «борщевого набора» (например, капусты). Как оправдываются владельцы: либо быстро разбирают, либо не успевают фасовать. Проблемы и с качеством : продавцы не всегда успевают отсортировывать подгнившие или повреждённые овощи.

Власти потребовали оперативно устранять все нарушения.

Также, по заверениям производителей и чиновников, запасов в стабфондах хватит до мая. В 2024 году собрали более 3 млн тонн картофеля и 2,8 млн тонн овощей.

Мониторинг цен и наличия товаров, как сообщили в эфире гостелеканала «Беларусь 1», будет продолжен, причём проверки пройдут не только в крупных городах, но и в сельской местности.