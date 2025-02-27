Замечали на товарах наклейки, похожие на QR-код? Эксперт объяснил белорусам, зачем нужны

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Опубликовано: 27.02.2025 19:17 , Обновлено: 27.02.2025

Многие белорусы видели в магазинах на некоторых товарах — молоке, соке, обуви, технике — странные квадратные наклейки, немного похожие на QR-код. Это не просто картинка, а специальная маркировка, которая обязательна для многих товаров в Беларуси. И список этих товаров постоянно растёт. Зачем же она нужна и что с ней делать?

Как рассказала газета «Звязда», эта наклейка называется DataMatrix. Она — своего рода цифровой паспорт товара. В ней зашифрована вся информация о продукте: где и когда сделан, какой у него срок годности, кто производитель, откуда он приехал в магазин и т. д.

Зачем это нужно? Во-первых, для борьбы с подделками и некачественными товарами. Во-вторых, чтобы покупатели могли узнать всю правду о продукте.

Чтобы проверить товар, достаточно скачать на телефон приложение «Электронный знак» (есть и для Android, и для iOS, и для Huawei). Далее нужно его запустить приложение и навести встроенный сканер на эту квадратную наклейку (DataMatrix).

Приложение должно показать всю информацию о товаре, причём сделать это в виде понятных цветовых сигналов.

Если на экране появился зелёный или жёлтый цвет — значит, все в порядке, товар легальный и его можно смело покупать. А вот красный цвет — это сигнал тревоги: такой товар не разрешён к продаже в Беларуси, покупать его не стоит.

Журналист Telegraf.news отсканировал маркировку на баночке кофе и бутылке молока с заглавной фотографии, и вот что показало приложение.

Более того, если у покупателя возникли сомнения в качестве товара или он подозревает, что это подделка, можно прямо через приложение отправить жалобу, приложив фотографию подозрительного товара.

Заместитель директора — начальник управления информационных технологий РУП «Белбланкавыд» Алексей Смирнов отметил, что наклейки (коды DataMatrix) наносят производители или те, кто ввозит товары в Беларусь. Они обязаны загрузить туда документы, подтверждающие качество товара, и получить уникальный код. Вся информация о передвижении товара отслеживается в этой системе и обновляется на каждом этапе.

За продажу товаров без такой маркировки (если она обязательна) могут оштрафовать. За 2024 год налоговая уже оштрафовала десятки компаний, утверждает источник.

Какие товары уже маркируют, а какие будут? Сейчас:

Молоко и молочные продукты.

Бакалея (чай, кофе, масло, крупы, макароны и т. д.).

Печенье, пряники, шоколад.

Обувь.

Сложная бытовая техника (пылесосы, утюги, стиральные машины и т. д.).

Моющие средства.

До 1 октября 2025 года запланировали маркировать:

Соки и безалкогольные напитки.

Телефоны и ноутбуки.

А в будущем маркировка должна стать обязательной для всех товаров.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что министерство по налогам и сборам обратилось к владельцам магазинов «шаговой доступности» с малой и средней торговой площадью, напомнив о необходимости замены (или обновления) кассового оборудования на новое, соответствующее современным требованиям. Как это связано с DataMatrix?

МНС Беларуси напомнило предпринимателям выполнить замену касс. А если забыть?