КГК дал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на неинтересные учебники

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Опубликовано: 11.08.2023 18:47 , Обновлено: 11.08.2023

Комитет госконтроля с 14 августа откроет короткий номер, позвонив на который можно будет пожаловаться на качество учебников и учебных пособий.

Вплоть по 16 августа ведомство открывает горячую линию “по вопросам содержания и качества учебников и учебных пособий для начальных классов, базового и общего среднего образования”, — говорится в сообщении ведомства.

Позвонив на номер 191 можно будет сообщить:

о доступности или сложности изложенного в учебнике материала для самостоятельного его освоения и понимания учащимися;

о достаточности заданий для практического освоения школьниками темы предмета;

о том, по каким предметам учебники не интересные.

Сообщения будут приниматься с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.