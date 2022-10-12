Католики попросили Лукашенко пустить их в Красный костел
Представители религиозной общины «Римско-католический приход Святого Симона и Святой Елены» направили открытое письмо Александру Лукашенко с просьбой пустить их в Красный костел.
Текст обращения опубликовали на сайте Красного костела.
В нем авторы письма отметили, что сих пор не имеют доступа к храму. Они попросили пустить представителей прихода к осмотру поврежденных пожаром сооружений Красного костела в Минске «с составлением совместного акта осмотра, описи имущества и определением места сохранности по каждой позиции».
«Осмотр помещений, определение возможного ущерба имущества, мог и должен проводиться с участием уполномоченных представителей общины (руководства и технических служб, ответственных за эксплуатацию). Неукоснительное соблюдение такой процедуры, определенной правом, является обязательным и обеспечивает как интересы общины, так и интересы государства как собственника имущества», – сказано в письме.
Кроме того, в нем написано, что верники не считают произошедший в храме пожар случайным:
«Однако, инцидент от 26 сентябрпя 2022 года с разбитым стеклом окна в пристройке Костела и последующим возгоранием на назначительной площади вблизи места повреждения, с очевидностью являются результатом неправомерных действий неустановленных лиц».
Также в общине подчеркнули что возгорание в изолированном помещении не должно повлечь прекращение деятельности во всем объекте.
Напомним, ночью 26 сентября в здании костела произошел пожар. После этого чиновники Минска приняли решение времени приостановить его работу.
В Минске закрыли Красный Костел
А 6 октября стало известно, что основанное властями Минка предприятие «Мінская спадчына», которое владеет Красным костелом, расторгла с католическим приходом договор безвозмездного пользования. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько.
Власти Минска предложили католикам покинуть Красный костел
В свою очередь директор КУП «Мінская спадчына» Александр Кохан 6 октября заявил, что в Красном костеле в Минске проводятся «мероприятия по обследованию» конструкций после пожара.
Власти Минска подтвердили, что попросили католиков покинуть Красный костел