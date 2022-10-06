Власти Минска предложили католикам покинуть Красный костел

Опубликовано: 06.10.2022 12:59 , Обновлено: 06.10.2022

6 октября стало известно, что основанное властями Минка предприятие «Мінская спадчына», которое владеет Красным костелом, расторгла с католическим приходом договор безвозмездного пользования. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько.

Он сообщил, что костел «закрывают на ремонт и реконструкцию». Общине «Римско-католический приход святого Симона и святой Елены» предложили забрать свои вещи из храма в ближайшие дни.

[info_b]Красный костел находится в центре столицы на площади Независимости и является визитной карточкой Минска. Его закрепили за предприятием «Мінская спадчына» в 2013 году на праве хозяйственного ведения.[/info_b]

Напомним, ночью 26 сентября в здании костела произошел пожар. После этого чиновники Минска приняли решение времени приостановить его работу.

В Минске закрыли Красный Костел