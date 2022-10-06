Власти Минска подтвердили, что попросили католиков покинуть Красный костел

Опубликовано: 06.10.2022 21:40 , Обновлено: 06.10.2022

Директор КУП «Мінская спадчына» Александр Кохан 6 октября заявил, что в Красном костеле в Минске проводятся "мероприятия по обследованию" конструкций после пожара.

“В здании отключено электро-, тепло-, водоснабжение. Все эти системы требуют ремонтно-восстановительных работ, перечень которых определят после проведения детального обследования, по результатам которого будет разработана проектная документация и выполнены соответствующие работы”, - увтерадео чиновник.

По его словам, до завершения обследования Красный костел выведен из эксплуатации.

“Таким образом, обеспечение исполнения обязательств КУП «Мінская спадчына» и религиозной общиной по договору в таких помещениях не представляется возможным. В адрес религиозной общины направлено уведомление о необходимости освобождения помещений костела от движимого имущества для возможности проведения ремонтно-восстановительных работ”, - уточнил чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что 6 октября стало известно, что основанное властями Минка предприятие «Мінская спадчына», которое владеет Красным костелом, расторгла с католическим приходом договор безвозмездного пользования. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси ксендз Юрий Санько.

Власти Минска предложили католикам покинуть Красный костел