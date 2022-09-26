В Минске закрыли Красный Костел

Опубликовано: 26.09.2022 14:17 , Обновлено: 26.09.2022

Чиновники Минска приняли решение 26 сентября времени приостановить работу Красного костела, который находится в центре столицы на площади Независимости и является визитной карточкой Минска.

Это было сделано на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района после пожара в здании костелая которое случилось в прошедшую ночь.

В 4 часа в храме сработала пожарная сигнализация. В результате пожара было повреждено имущество на площади в двадцать квадратных метров.

Власти Минска решают вопрос о причинах пожара и как восстановить работу систем пожаротушения, а также электрического оборудования и проводки.

Ранее Телеграф сообщил, что 11 мая 2021 года в Будславе, как об этом говорят местные жители, случилась трагедия: неожиданно загорелась крыша костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Все жители агрогородка прибежали на помощь. Удалось спасти практически все ценные вещи: иконы, утварь и прочее. Но знаменитый не только в Беларуси католический храм лишился кровли.

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