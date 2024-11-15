Картинам – да, за шторки – штраф? В ЖКХ рассказали, как белорусы могут облагородить подъезды многоэтажек

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Опубликовано: 15.11.2024 16:51 , Обновлено: 15.11.2024

Заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска Наталья Щербаченя рассказала, как жители многоэтажных домов могут облагородить свои подъезды. Притом речь идёт законных "украшениях", за которые белорусским законодательством не предусмотрен штраф.

Специалист объяснила, что при желании белорусы могут развесить в подъезде картины, а вот повесить шторы уже нельзя. Тоже самое относится к хранению велосипедов, детских колясок, мешков с картошкой и всего, для чего хватает фантазии. Дело в том, что, согласно закону, загромождать проходы, коридоры, лестничные марши и площадки, запасные выходы и другие вспомогательные помещения категорически запрещено, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

”…Поэтому ни велосипедов на лестничных площадках, ни обувных шкафов и мешков картошки в тамбуре быть не должно. Сотрудники ЖЭУ регулярно мониторят эти моменты. Никого сразу не наказывают, давая возможность устранить нарушение. А если их просьбу не услышали, обращаются в суд. Такие случаи в нашей практике тоже были”, — подчеркнула Наталья Щербаченя.

Что грозит, если нарушить требование?

На сегодняшний день за нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрен штраф до 20 БВ (800 белорусских рублей). А если виновником оказалось не физическое, а юридическое лиц­о, то размер штрафных санкций увеличивается от 30 до 60 БВ (1200-2400 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал, кто обязан заменить перегоревшую лампочку в общем тамбуре — жилищно-эксплуатационная служба (ЖЭС) или сами жильцы. В ЖКХ Минска объяснили, можно ли оставить в этом случае заявку через республиканский портал городского хозяйства или же придется решать проблему собственными силами.

Кто должен заменить перегоревшую лампочку в тамбуре многоэтажки? В ЖКХ Минска ответили

Также мы рассказывали, что в столичном ЖКХ пояснили, при какой ситуации белорусам могут запретить пользоваться балконом в жилом доме и выход туда опечатают. Все зависит от состояния этой площадки.

В ЖКХ пояснили, когда белорусам могут запретить пользоваться балконами дома

Кроме того, на Интернет-портале коммунальной грамотности Беларуси рассказали, должны ли собственники квартир платить за мусор в многоэтажных домах, если там никто не прописан. Казалось бы, всё логично: не живёшь — значит, не мусоришь. Однако не всё так однозначно.

Должны ли белорусы платить за мусор, если в квартире никто не прописан? В ЖХК объяснили