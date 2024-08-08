Должны ли белорусы платить за мусор, если в квартире никто не прописан? В ЖХК объяснили

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Опубликовано: 08.08.2024 11:03 , Обновлено: 08.08.2024

На Интернет-портале коммунальной грамотности Беларуси рассказали, должны ли собственники квартир платить за мусор в многоэтажных домах, если там никто не прописан. Казалось бы, всё логично: не живёшь — значит, не мусоришь. Однако не всё так однозначно.

Дело в том, что белорусское законодательство связывает оплату всех ЖКУ с правом собственности. Поэтому вне зависимости от того, живёте вы в квартире или нет, оплачивать вывоз мусора обязательно. Кроме того, по закону обращение с твёрдыми коммунальными отходами относится к основным ЖКУ, которые жилищно-коммунальные службы должны предоставлять в обязательном порядке. Это прописано в постановлении Совета министров №571 от 12 июня 2014 года.

В то же время у организаций ЖКХ попросту нет возможностей, которые бы позволили не оказывать данную услугу конкретному жильцу. Например, ограничить доступ к мусоропроводу или контейнерной площадке для одного человека нельзя. Следовательно, не оказывать услугу по обращению с ТКО фактически невозможно, объяснили специалисты.

Ранее Telegraf.news писал, что на Интернет-портале коммунальной грамотности Беларуси рассказали, кто и в каком случае обязан платить за лифт в многоквартирном доме. В частности, специалисты ответили на вопрос одного из жителей Республики, который интересовался, должен ли он оплачивать техобслуживание, если живёт на первом этаже, и лифт ему априори не нужен.

Должны ли белорусы платить за лифт, если живут на первом этаже? В ЖКХ ответили