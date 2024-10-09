Кто должен заменить перегоревшую лампочку в тамбуре многоэтажки? В ЖКХ Минска ответили

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Опубликовано: 09.10.2024 16:11 , Обновлено: 09.10.2024

Кто обязан заменить перегоревшую лампочку в общем тамбуре - жилищно-эксплуатационная служба (ЖЭС) или сами жильцы? В столичном ЖКХ объяснили, можно ли оставить в этом случае заявку через республиканский портал городского хозяйства или же придётся решать этот вопрос собственными силами.

Подобный вопрос нередко возникает у жителей многоэтажек, ведь юридически площадка не является собственностью жильцов квартир, расположенных на ней, а считается зоной общего пользования, принадлежащей всем жильцам. Тем не менее, очень часто жильцы, договорившись между собой, устанавливают замки на общую дверь, чтобы посторонние не могли попасть внутрь. И если лампу, перегоревшую на лестничной площадке у лифта, спокойно (и скорее всего - незаметно для вас самих) заменят работники ЖЭСа, если вы оставите заявку, то с лампочкой в тамбуре всё не так просто.

В ЖКХ Минска пояснили, что работы по замене перегоревших электрических лампочек, светодиодов в светильниках, датчиков движения, действительно, входят в компетенцию ЖЭСов. В том числе за эти услуги жильцы платят по статье “работы по техническому обслуживанию дома” в жировках. Кроме тамбуров аналогичным образом сотрудники ЖЭС отвечают за:

подвальные этажи,

подполья,

чердаки,

технические этажи,

лестничные площадки,

посадочные площадки лифтовых холлов,

коридоры,

прочие вспомогательные помещения.

Поэтому, чтобы заменить лампочку в тамбуре жильцу нужно оставить заявку или по короткому номеру 115, или на портале 115.бел . Но в отличие от остальных указанных выше общедомовых помещений, в случае с тамбуром жильцы ещё и обязаны обеспечить беспрепятственный доступ в тамбур работнику ЖЭС.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Минске в начале октября подвели итоги традиционного смотра-конкурса “Образцовый подъезд”. Лучшим в этом году признали подъезд № 1 жилого дома № 141 по проспекту Рокоссовского. Посмотрели, на что его жильцы потратили в прошлом году 14 тыс. рублей во время капитального ремонта.

Жители многоэтажки с «лучшим подъездом» Минска показали, за что отдали 14 тыс. рублей на ремонт