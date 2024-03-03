Какой будет погода в марте в Беларуси? Рябов дал прогноз на четвертый «зимний месяц»

Опубликовано: 03.03.2024 15:28 , Обновлено: 03.03.2024

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов, анонсируя на канале ОНТ погоду в марте, предупредил, что «прятать куртки пока еще рано». Он спрогнозировал, что температура воздуха в марте будет выше климатической нормы, но похолодания не исключил. А возможны ли грозы?

Рябов определил, что «по всем климатическим характеристикам март является зимним месяцем». Поэтому, несмотря на многие признаки ранней весны, периодические похолодания вполне реальны.

«Не исключены сильный ветер и снегопады. И это является нормой», – подчеркнул Рябов.

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В целом, по прогнозу синоптика, средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на один-полтора градуса выше климатической нормы, которая для нашей страны составляет от -3°C на северо-востоке до +1°C на юго-западе. Это на 4-5°C выше, чем было в феврале.

«На продолжительное потепление надеяться не стоит – прятать куртки пока еще рано», – предупредил синоптик.

Что касается осадков, то их месячное количество он спрогнозировал на уровне «средних значений за много лет». Иными словами, Беларусь ждет в среднем до 15 дней с осадками: «и дождь, и снег, и мокрый снег». Рябов заявил, что, помимо осадков, ожидаются туманы и метели. Не исключил и грозы. Правда, отметил, что такое случается примерно раз в 10 лет.

А погодный портал Nadvorie написал, что март-2024, несмотря на период похолодания во II декаде, должен в итоге получиться тёплым и сухим.

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