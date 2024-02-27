Белгидромет назвал два места в Беларуси, где начались затопления
Во вторник, 27 февраля, в телеграм-канале Белгидромета появилсь штормовые гидрологические предупреждения. Вода почти преодолела опасную отметку в Гомельской и Могилевской областях.
За истекшие сутки уровень воды в реке Друть (Приток Днепра) превысил опасную высокую отметку. Близ деревни Городище в Могилевском районе уже отмечаются затопления прибережных территорий.
В ближайшие дни уровень воды может достичь критической отметки в Мозыре — из берегов выходит река Припять.
Ранее Телеграф писал о жителе Мозыря, который показал в TikTok, во что превратился тренировочный пункт для гребли на байдарках за последние несколько дней. Его ролик набрал более 300 тыс. просмотров и сотни комментариев.
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