Белгидромет назвал два места в Беларуси, где начались затопления

Опубликовано: 27.02.2024 15:20 , Обновлено: 27.02.2024

Во вторник, 27 февраля, в телеграм-канале Белгидромета появилсь штормовые гидрологические предупреждения. Вода почти преодолела опасную отметку в Гомельской и Могилевской областях.

За истекшие сутки уровень воды в реке Друть (Приток Днепра) превысил опасную высокую отметку. Близ деревни Городище в Могилевском районе уже отмечаются затопления прибережных территорий.

В ближайшие дни уровень воды может достичь критической отметки в Мозыре — из берегов выходит река Припять.

Ранее Телеграф писал о жителе Мозыря, который показал в TikTok, во что превратился тренировочный пункт для гребли на байдарках за последние несколько дней. Его ролик набрал более 300 тыс. просмотров и сотни комментариев.

«Карасей можно с крыльца ловить» — Белорус удивил пользователей «полесским морем»