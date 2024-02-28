"Все поднимать на чердак" - В МЧС рассказали, как белорусам приготовиться к половодью

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Опубликовано: 28.02.2024 16:50 , Обновлено: 28.02.2024

Пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский в среду, 28 февраля, рассказал о том, что делать жителям частных домов при затоплении во время весеннего половодья.

“Люди, проживающие в частных жилых домах, обычно знают, как действовать и готовы к весеннему половодью. Вместе с тем, необходимо посмотреть прогноз погоды для понимания, откуда может пойти вода, с какого направления. Самая главная рекомендация - навести порядок у себя на территории. То есть очистить сливные, дренажные системы, убрать снег и лед, вывезти мусор, чтобы минимизировать негативные последствия”, — рассказал официальный представитель ведомства.

Также Барановский напомнил о том, что в подтопляемом помещении лучше не пользоваться электроприборами и электричеством.

“Все необходимые вещи надо поднимать либо на чердак, либо на второй этаж”, - заявил пресс-секретарь МЧС.

Он также пояснил, что тем, кто находится в зонах серьезного подтопления, будет предлагаться эвакуация. В этом случае представитель МЧС рекомендовал белорусам в обязательном порядке собрать следующие вещи:

документы,

деньги,

лекарственные средства.

Он также призвал белорусов “спокойно к этому относиться”, поскольку “все эти мероприятия проводятся в полном сопровождении местных органов власти и подразделений МЧС”, которые, по его заверению, “окажут содействие”.

От “большой воды” уже пострадали 162 дома

Официальный представитель ведомства также озвучил данные по подтоплениям на сегодняшний день. По его словам, подтопление уже зафиксировано во всех областях Беларуси - в 34 районах:

17 подтопленных районов в Гомельской области,

4 района - в Брестской области,

1 район - в Витебской области,

3 района - в Гродненской области,

1 район - в Минской области,

8 районов - в Могилевской области.

Среди пострадавших от повышения уровня воды участков, по словам Барановского, есть как жилые дома, так и нежилые здания:

162 частных жилых дома,

33 подвала,

760 частных подворий,

272 хозяйственные постройки,

51 участок автомобильных дорог,

148 иных зданий (нежилых или дачных),

7 мостов.

Ранее Телеграф писал о штормовых гидрологических предупреждениях. Вода почти преодолела опасную отметку в Гомельской и Могилевской областях.

Белгидромет назвал два места в Беларуси, где начались затопления