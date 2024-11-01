Каким будет ноябрь в Беларуси? Синоптики рассказали, где будут проливные дожди и ждать ли морозов

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Опубликовано: 01.11.2024 08:24 , Обновлено: 01.11.2024

Синоптики скорректировали свой прогноз по средней температуре и количеству осадков в ноябре 2024 года. Посмотрели, что предсказала Беларуси система прогнозирования климата СFS - кому ждать проливных дождей и доставать ли зимние пуховики с антресолей?

[info_b]Система прогнозирования климата СFS (Climate Forecasting System version 2) представляет собой полностью совмещенную динамическую систему прогнозирования состояния океана, почвы и атмосферы. Это первая гидродинамическая модель, которая продемонстрировала достаточный уровень успешности прогнозов приземной температуры и осадков на уровне действующих статистических методов.[/info_b]

Согласно последним расчётам CFSv2, этот ноябрь в Беларуси будет теплее многолетней нормы, отметили авторы тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie.

Опубликованные ими прогнозные карты показывают, что на севере страны (в Витебской, а также по северу Гродненской и Минской областей) в этом месяце будет примерно на 2 градуса теплее климатической нормы. Согласно данным Белгидромета, норма для ноября составляет+1,6°С, следовательно, в этом месяце средняя температура в указанных регионах будет держаться на уровне +3,6°С .

В южных регионах страны положительная температурная аномалия будет не столь резко выраженной - примерно на градус теплее обычного.

Прогноз температурных аномалий в ноябре 2024 года

Что касается осадков, их распределение также будет неравномерным. Норму по осадкам - это около 50–60 мм, судя по прогнозам CFSv2, выберет только центр Беларуси. В самых южных районах Гомельской и Брестской областей в этом месяце осадков будет меньше обычного, а на севере, наоборот, выпадет примерно на 10 мм больше осадков.

Прогноз по количеству осадков в ноябре 2024 года

Ранее Telegraf.news рассказал, что на эти выходные Белгидромет спрогнозировал приход циклона со Скандинавии, который, предположительно, принесёт белорусам арктический воздух и заметное похолодание - местами по ночам до -4°С. Появились в официальных прогнозах синоптиков и сообщения о первом снеге.

Когда будет первый снег в Беларуси? Белгидромет назвал даты прихода арктического циклона. Где до -4°C?

Кстати, специалисты скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой. Судя по обновлённому прогнозу модели CFS E3, за аномально тёплой осенью-2024 придёт такая же аномально тёплая зима.

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