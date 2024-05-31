Как в Беларуси записать ребёнка в школу не по прописке? Вот что родителям следует сделать ещё в июне

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Опубликовано: 31.05.2024 11:52 , Обновлено: 31.05.2024

В белорусских школах 12 июня стартует набор детей в первые классы. Именно с этой даты родители могут записываться на личный приём к руководителю того учебного заведения, куда они хотят отдать своё чадо. По-другому определить ребёнка в школу не по прописке или фактическому месту проживания не получится.

Заявления от родителей школы и гимназии планируют принимать до 15 августа . Чтобы записать будущего первоклашку в школу по прописке, достаточно просто принести оговоренный пакет документов в любое время в часы работы приемной комиссии (как правило, график работы указан на официальном сайте учреждения образования). В первую очередь заявления принимают на детей, проживающих в конкретном микрорайоне.

Если после завершения основного этапа набора первоклассников в школе остаются свободные места, на них могут принять детей из других районов. Их зачисление и приём документов в этом году пообещали проводить с 15 августа до 28 августа . Однако, не первый год в белорусских школах и гимназиях, пользующихся популярностью у родителей, действует следующая практика: во избежание огромных живых очередей из желающих определить ребёнка в конкретную понравившуюся школу, с начала лета ведётся запись. Так родители получают гарантию того, что их документы примут в августе и не придётся в спешке искать другое учебное заведение для ребёнка, а администрация школ проще справиться с наплывом желающих и определить, насколько их предложение свободных мест соответствует запросу.

Как и прежде, приём детей в учреждения общего среднего образования в Беларуси осуществляется без какого-либо конкурса и вступительных испытаний, поэтому самое важное для родителей - успеть записаться и подать документы вовремя.

Какие документы нужны, чтобы записать ребёнка в 1 класс?

Кстати, личное присутствие ребенка при подаче документов в школу вовсе не обязательно, поэтому родителям нет нужды отрывать будущего первоклашку от летнего отдыха. А вот позаботиться о подготовке всех необходимых для поступления в школу документов следует заранее.

Так, для зачисления в 1 класс, по данным официального портала Федервации профсоюзов Беларуси, необходимы следующие документы:

заявление от законного представителя ребёнка;

оригинал свидетельства о рождении ребёнка;

паспорт законного представителя с отметкой о месте регистрации или документ, подтверждающий проживание в конкретном микрорайоне, в котором расположена школа;

медицинская справка с выпиской из обследования всех врачей и официальным заключением педиатра о допуске к школе.

Кстати, ещё в прошлом году в Национальном центре защиты персональных данных Беларуси пояснили, что школы не имеют права требовать от родителей копии свидетельств о рождении при подаче документов.

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Согласно действующему законодательству, на 2024/2025 учебный год в 1 классы будут принимать детей, которым к 1 сентября исполнится как минимум 6 лет. Пятилеток зачислить в 1 класс смогут только при соблюдении двух условий:

по письменному заявлению одного из законных представителей ребёнка,

в случае, если ребёнку исполнится 6 лет до 31 декабря 2024 года.

Каких врачей нужно проходить ребёнку перед поступлением в 1 класс?

Заняться оформлением медицинской справки, обязательной для всех будущих первоклассников, родителям также рекомендуют ещё в начале лета, ещё до того, как идти писать заявление на зачисление в школу. Для этого следует в первую очередь обратиться к участковому педиатру - он даёт все направления на анализы и на осмотры специалистами, к которым также потом придётся записываться заранее.

Вот каких специалистов, вероятнее всего, предложат проходить будущему первоклашке:

офтальмолог;

стоматолог;

отоларинголог;

невролог;

хирург-ортопед;

логопед;

кардиолог (по показаниям);

профильные специалисты при наличии хронических заболеваний;

гинеколог (для девочек, ранее не проходивших осмотр).

Кроме того, после прохождения узких специалистов педиатр также назначит ребёнку общие анализы крови и мочи, анализ кала, соскоб на энтеробиоз, а также электрокардиограмму, а также проверит карту вакцинации (если ребёнку вовремя не делали прививки, родители обязаны написать официальный отказ, о чём в справке делается обязательная пометка). Завершается медосмотр повторным посещением участкового педиатра, который делает окончательное заключение о готовности ребёнка к обучению в школе и выдаёт справку о состоянии здоровья.

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Родителям следует проконтролировать, чтобы в справке была указана так называемая “группа здоровья” (от неё зависит, на каких условиях будет заниматься физкультурой их ребёнок в школе), а также наличие всех печатей:

штампа поликлиники,

личной печати участкового педиатра,

личной печати заведующего отделением,

гербовой печати или печати для больничных листов.

Сама справка будет действительна в течение года, а повторный медосмотр придётся проходить уже в следующем году, в месяц рождения ребёнка.

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