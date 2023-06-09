Как отдать ребенка в 1-й класс? Белорусским школам запретили требовать копии свидетельств о рождении

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Опубликовано: 09.06.2023 13:18 , Обновлено: 09.06.2023

В Национальном центре защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) 9 июня рассказали, что получили жалобы на школы, которые требуют от родителей копии свидетельств о рождении. Такое происходит при подаче документов на будущих первоклашек.

“Подаю документы для поступления ребенка в 1-й класс. Должен ли я предоставлять копию свидетельства о рождении и подписывать согласие на обработку персональных данных (ПД) моего ребенка (цель обработки – осуществление обучения и воспитания)?” - спросил один из родителей в НЦЗПД.

Там пояснили, что согласно пункту 67 Положения об учреждении общего среднего образования, для поступления первоклашек в школу надо подавать медсправку, заявление родителей и предъявить на месте свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность ребенка, например паспорт.

“Учреждение образования при приеме документов не вправе истребовать копию свидетельства о рождении и приобщать ее к заявлению”, - заявили в НЦЗПД. Там уточнили, что и требовать от родителей согласие на обработку персональных данных (ПД) в школах не имеют права.

“В большинстве случаев обработка учреждениями образования ПД при организации обучения осуществляется без согласия субъектов ПД (их законных представителей) в силу требований законодательных и принятых на их основании иных НПА. Для указанных целей согласие на обработку ПД ребенка не требуется”, - уточнили там.

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