Минобразования Беларуси опубликовало график четвертей и каникул школьников в 2024/2025 учебном году

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Опубликовано: 20.05.2024 19:26 , Обновлено: 20.05.2024

Министерство образования опубликовало график четвертей и каникул белорусских школьников в следующем учебном году. Традиционно у них будут осенние, зимние, весенние и летние каникулы, а у учеников младших классов - дополнительные вакации в феврале.

Так, в 2024/2025 учебном году образовательный процесс запланировали организовать следующим образом:

первая четверть – со 2 сентября по 31 октября 2024 года,

вторая – с 11 ноября по 24 декабря,

третья – с 8 января по 22 марта 2025 года,

четвертая – с 31 марта по 30 мая 2025-го, а для учащихся 9-х и 11-х классов - с 31 марта по 23 мая.

Даты каникул установили такие:

осенние – 10 дней с 1 ноября по 10 ноября 2024 года включительно,

зимние – 14 дней с 25 декабря по 7 января 2025 года включительно,

весенние – 8 дней с 23 марта по 30 марта 2025-го включительно,

летние – 92 дня с 1 июня по 31 августа, для выпускников 9-х классов, идущих в 10-й, – 82 дня с 11 июня по 31 августа включительно.

А для учащихся 1-х и 2-х классов в третьей четверти запланировали дополнительные зимние каникулы с 17 февраля по 23 февраля 2025 года продолжительностью семь дней. Такой же перерыв в образовательном процессе предусмотрели и для учащихся 3-х классов с особенностями психофизического развития, которые учатся на первой ступени общего среднего образования пять лет.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство образования Беларуси своим новым постановлением изменило сроки подачи заявлений на прием в 10-е классы средних школ и гимназий. Теперь у абитуриентов, желающих продолжить обучение в старших классах, будет больше дней для подачи документов.

Минобразования Беларуси изменило сроки подачи документов на прием в 10-е классы средних школ и гимназий