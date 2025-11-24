Южный циклон взял курс на Беларусь. Когда потеплеет до +11°С, а где не растает снежок?

Опубликовано: 24.11.2025 14:46 , Обновлено: 24.11.2025

Синоптики предупредили белорусов о приближении тёплого сектора циклона, идущего с юга Европы. Он уже взял курс на Республику, так что снежная сказка, в которую вчера окунулись белорусы, очень скоро грозит растаять без следа. Впрочем, как минимум в двух областях страны снежный покров, по расчётам специалистов, может сохраниться.

Тёплый фронт выйдет на территорию Беларуси, по расчётам авторов тематического Telegram-канала о погоде @nadvorie, уже во вторник, 25 ноября, после полуночи. Очень тёплый воздух начнёт поступать с юго-запада, так что первыми потепление ощутят на себе жители Брестской области. С теплом (до +2..+4°С) придут и осадки - утренний снег будет переходить в дождь в течение следующих суток.

Исключением из общей картины станет лишь Витебская область - там температура завтра едва ли поднимется выше 0°С, поэтому осадки будут сохраняться в виде мокрого снега.

В среду, 26 ноября , согласно расчётам специалистов, в Беларуси станет ещё теплее, поскольку территория нашей страны окажется в тёплом секторе циклона. На большей части территории страны дневные максимумы подскочат до +6..+9°С, а в Гомельской области и вовсе ожидается до +11°С . Исключение, опять-таки, прогностические модели делают лишь для самых северных районов Витебской области - там ожидается днём не выше 0..+2°С.









“Так что всё, что нападало за эти два дня, растает. Снежный покров, скорее всего, сохранится лишь в крайних северных районах Витебской и Гродненской областей”, - сделали прогноз авторы канала.

Кстати, на ближайшие двое суток Белгидромет сохраняет жёлтый уровень опасности по всей стране из-за потенциально опасной гололедицы. В Гродненской, Минской и Витебской областях к ней добавляются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также налипание мокрого снега. Без неблагоприятных погодных явлений, по расчётам Белгидромета, в ближайшие двое суток обойдётся лишь Гомельщина.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ГАИ белорусским автомобилистам рекомендовали перестраиваться на зимний стиль вождения в связи с понижением температуры - выбирать безопасную скорость и выдерживать дистанцию между транспортными средствами.

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Кстати, у белорусских водителей осталась всего неделя на то, чтобы “переобуть” машину на зимнюю резину: согласно ПДД Беларуси , с 1 декабря по 1 марта каждого года использование зимних шин является обязательным, а за несоблюдение этого требования водителям грозит штраф.

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