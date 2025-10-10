Как белорусам не отпраздновать "День жестянщика"? Вот главный фактор (не снег), когда надо ставить зимние шины

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Опубликовано: 10.10.2025 12:20 , Обновлено: 10.10.2025

У многих белорусских автомобилистов не возникает вопрос: когда же «переобувать» машину. Многие это делают поближе к "законному" 1 декабря. И да, официальное требование об использовании зимних шин с этой даты даже в ГАИ признают не всегда верным. Это просто крайний срок. Сами производители шин просят не ждать календарной зимы — это большая ошибка. Даже в ноябре уже может быть поздно.

Всё-таки погода в Беларуси, особенно в последние годы, все реже подчиняется законам, и первые заморозки и гололед могут случиться задолго до начала зимы.

Главный ориентир — не снег, а температура

Самый распространенный и опасный миф гласит: «Зимние шины нужно ставить только с первым снегом». Именно поэтому большинство белорусов переобуваются на месяц позже, чем это необходимо.

Ключевой параметр, на который стоит ориентироваться (и об этом пишет все производители шин), — среднесуточная температура воздуха. Летние и многие всесезонные шины начинают терять эффективность, когда столбик термометра опускается ниже +7 °C. При такой температуре резиновая смесь летних шин дубеет, что значительно ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

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Зимние же шины изготовлены из более мягкой резиновой смеси, которая сохраняет эластичность при морозах. Они обеспечивают лучшую управляемость, устойчивость и эффективное торможение не только на снегу, но и на мокром или обледенелом асфальте в холодную погоду.

Идеальный период для установки зимних шин в Беларуси — середина октября или начало ноября. К этому времени температура часто опускается до рекомендуемых значений.

“Маленькие хитрости” водителей не работают?

Многие белорусские водители в стремлении сэкономить следуют мифам и маленьким хитростям. Они однако могут привести к большим проблемам, а ещё штрафам.

«Достаточно поставить зимние шины только на ведущую ось» Эта практика, популярная в прошлом из-за желания сэкономить, сегодня не только неэффективна, но и незаконна. Белорусское законодательство четко требует установки зимних шин на все четыре колеса. Это критически важно для сохранения курсовой устойчивости и предотвращения заносов. За езду с шинами только на одной оси предусмотрен штраф. «Полный привод (4x4) не нуждается в зимних шинах» Полный привод помогает тронуться и двигаться по снегу, но он абсолютно не помогает при торможении. Тормозной путь у полноприводного автомобиля на летней резине будет таким же длинным, как и у обычного, а в некоторых ситуациях — даже большое из-за большей массы. Безопасность зимой определяют шины, а не привод. «Зимние шины намного шумнее летних»

Технологии шагнули далеко вперед. Современные зимние шины по уровню шума практически не отличаются от качественных летних моделей. Разница в 1-2 децибела для большинства водителей незаметна. 4. «Зимние шины должны быть уже летних» Это правило устарело с появлением высокотехнологичных резиновых смесей и сложного рисунка протектора. Сегодня зимние шины могут быть той же ширины, что и летние, и при этом отлично справляться со своими задачами.

Что говорит закон и техосмотр?

Согласно ПДД Беларуси , с 1 декабря по 1 марта каждого года использование зимних шин является обязательным. Но, как мы выяснили, слепо ждать этой даты не стоит.

В «Белтехосмотре» не раз напоминали важные технические требования:

Зимние шины должны быть установлены на все колеса.

Остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

Несоблюдение этих требований грозит предупреждением или штрафом до 1 базовой величины (при первом нарушении), а при повторном — от 2 до 5 базовых величин.

Важное изменение в ПДД (с 1 сентября 2025 года)

К зимним будут относиться только шины с маркировкой:

Значок «горная вершина со снежинкой» (Three-Peak Mountain Snowflake - 3PMSF).

Маркировка M+S, M&S или M S, но при отсутствии индикаторов износа.

Шины с маркировкой «All Seasons» (всесезонные) перестанут считаться зимними и их использование в зимний период будет нарушением.

Все дело в том, что, как показали исследования, в экстремальных условиях — при сильных морозах, снегопадах или, наоборот, летней жаре — всесезонки уступают специализированным сезонным шинам.

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Идеальная среда для них — дождливая погода и температура от 0°C до +10°C. В странах с мягкими зимами (как в некоторых странах ЕС) они очень популярны. В условиях белорусской зимы - это не идеальный вариант.

Золотые правила для белорусского водителя

Не ждите снега и 1 декабря. Следите за температурой: как только она стабильно опускается ниже +7 °C — пора на шиномонтаж. Переобувайте все четыре колеса. Это вопрос вашей безопасности и требование закона. Проверяйте высоту протектора. Меньше 4 мм — шина непригодна для зимы. Учитывайте грядущие изменения в ПДД. С сентября 2025 года ваши «всесезонки» с маркировкой All Seasons не будут считаться зимней резиной.

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