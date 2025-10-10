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Как белорусам не отпраздновать "День жестянщика"? Вот главный фактор (не снег), когда надо ставить зимние шины

Как белорусам не отпраздновать "День жестянщика"? Вот главный фактор (не снег), когда надо ставить зимние шины
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У многих белорусских автомобилистов не возникает вопрос: когда же «переобувать» машину. Многие это делают поближе к "законному" 1 декабря. И да, официальное требование об использовании зимних шин с этой даты даже в ГАИ признают не всегда верным. Это просто крайний срок. Сами производители шин просят не ждать календарной зимы — это большая ошибка. Даже в ноябре уже может быть поздно.

Всё-таки погода в Беларуси, особенно в последние годы, все реже подчиняется законам, и первые заморозки и гололед могут случиться задолго до начала зимы.

Главный ориентир — не снег, а температура

Самый распространенный и опасный миф гласит: «Зимние шины нужно ставить только с первым снегом». Именно поэтому большинство белорусов переобуваются на месяц позже, чем это необходимо.

Ключевой параметр, на который стоит ориентироваться (и об этом пишет все производители шин), — среднесуточная температура воздуха. Летние и многие всесезонные шины начинают терять эффективность, когда столбик термометра опускается ниже +7 °C. При такой температуре резиновая смесь летних шин дубеет, что значительно ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

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Зимние же шины изготовлены из более мягкой резиновой смеси, которая сохраняет эластичность при морозах. Они обеспечивают лучшую управляемость, устойчивость и эффективное торможение не только на снегу, но и на мокром или обледенелом асфальте в холодную погоду.

Идеальный период для установки зимних шин в Беларуси — середина октября или начало ноября. К этому времени температура часто опускается до рекомендуемых значений.

“Маленькие хитрости” водителей не работают?

Многие белорусские водители в стремлении сэкономить следуют мифам и маленьким хитростям. Они однако могут привести к большим проблемам, а ещё штрафам.

  1. «Достаточно поставить зимние шины только на ведущую ось» Эта практика, популярная в прошлом из-за желания сэкономить, сегодня не только неэффективна, но и незаконна. Белорусское законодательство четко требует установки зимних шин на все четыре колеса. Это критически важно для сохранения курсовой устойчивости и предотвращения заносов. За езду с шинами только на одной оси предусмотрен штраф.
  2. «Полный привод (4x4) не нуждается в зимних шинах» Полный привод помогает тронуться и двигаться по снегу, но он абсолютно не помогает при торможении. Тормозной путь у полноприводного автомобиля на летней резине будет таким же длинным, как и у обычного, а в некоторых ситуациях — даже большое из-за большей массы. Безопасность зимой определяют шины, а не привод.

  3. «Зимние шины намного шумнее летних»

Технологии шагнули далеко вперед. Современные зимние шины по уровню шума практически не отличаются от качественных летних моделей. Разница в 1-2 децибела для большинства водителей незаметна. 4. «Зимние шины должны быть уже летних» Это правило устарело с появлением высокотехнологичных резиновых смесей и сложного рисунка протектора. Сегодня зимние шины могут быть той же ширины, что и летние, и при этом отлично справляться со своими задачами.

Что говорит закон и техосмотр?

Согласно ПДД Беларуси , с 1 декабря по 1 марта каждого года использование зимних шин является обязательным. Но, как мы выяснили, слепо ждать этой даты не стоит.

В «Белтехосмотре» не раз напоминали важные технические требования:

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  • Зимние шины должны быть установлены на все колеса.
  • Остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

Несоблюдение этих требований грозит предупреждением или штрафом до 1 базовой величины (при первом нарушении), а при повторном — от 2 до 5 базовых величин.

Важное изменение в ПДД (с 1 сентября 2025 года)

К зимним будут относиться только шины с маркировкой:

  • Значок «горная вершина со снежинкой» (Three-Peak Mountain Snowflake - 3PMSF).
  • Маркировка M+S, M&S или M S, но при отсутствии индикаторов износа.

Шины с маркировкой «All Seasons» (всесезонные) перестанут считаться зимними и их использование в зимний период будет нарушением.

Все дело в том, что, как показали исследования, в экстремальных условиях — при сильных морозах, снегопадах или, наоборот, летней жаре — всесезонки уступают специализированным сезонным шинам.

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Идеальная среда для них — дождливая погода и температура от 0°C до +10°C. В странах с мягкими зимами (как в некоторых странах ЕС) они очень популярны. В условиях белорусской зимы - это не идеальный вариант.

Золотые правила для белорусского водителя

  1. Не ждите снега и 1 декабря. Следите за температурой: как только она стабильно опускается ниже +7 °C — пора на шиномонтаж.
  2. Переобувайте все четыре колеса. Это вопрос вашей безопасности и требование закона.
  3. Проверяйте высоту протектора. Меньше 4 мм — шина непригодна для зимы.
  4. Учитывайте грядущие изменения в ПДД. С сентября 2025 года ваши «всесезонки» с маркировкой All Seasons не будут считаться зимней резиной.

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