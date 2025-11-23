Белорусов призвали помнить о законах физики, ещё часть — не садиться за руль. Где можно встретить «Стрелу» и квадрокоптеры?
Синоптики пообещали белорусам настоящие снежные дни. По данным Белгидромета, в воскресенье, 23 ноября, во многих районах страны ожидаются обильные снегопады, а кое-где и гололед.
Тем временем МЧС Республики Беларусь (Министерство по чрезвычайным ситуациям) выпустило официальное предупреждение о «неблагоприятном гидрометеорологическом явлении» оранжевого уровня опасности. Помимо проблем на дорогах, сильный снегопад может привести к более серьезным последствиям:
- перебоям в электроснабжении;
- падению деревлений и повреждению линий связи;
- обрушению слабых конструкций и кровель.
«Перестраиваемся на зимний стиль вождения»
В свою очередь, Госавтоинспекция (ГАИ) объявила о «рейдовых мероприятиях», причем к ним подключатся и сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела». Особую отработку пообещали на аварийно-опасных участках дорог на территории Витебской и Гомельской областей.
«В связи с понижением температуры необходимо перестраиваться на зимний стиль вождения, выбирая безопасную скорость и выдерживая дистанцию между транспортными средствами», — прокомментировал заместитель начальника ГАИ МВД Кирилл Костюк.
Что делать с наступающей зимой
Сотрудники ГАИ дали несколько очевидных, но важных рекомендаций для тех, кто все же решился сесть за руль:
- Снижайте скорость и увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля.
- Избегайте резких маневров, плавно работайте рулем и педалями.
- Будьте особенно осторожны в зонах повышенного риска: на пешеходных переходах, у остановок, на мостах и крутых спусках.
Самое важное требование ГАИ: если автомобиль не «переобули» в зимнюю резину, то от поездок лучше вообще отказаться.
Пешеходов попросили помнить о законах физики. «Пешеходы должны понимать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, тем более на мокрой и скользкой дороге», — сообщили в ГАИ.
Переходить дорогу нужно только в разрешенных местах, предварительно остановившись и убедившись в своей безопасности.
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