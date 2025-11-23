Белорусов призвали помнить о законах физики, ещё часть — не садиться за руль. Где можно встретить «Стрелу» и квадрокоптеры?

Опубликовано: 23.11.2025 10:43 , Обновлено: 23.11.2025

Синоптики пообещали белорусам настоящие снежные дни. По данным Белгидромета, в воскресенье, 23 ноября, во многих районах страны ожидаются обильные снегопады, а кое-где и гололед.

Тем временем МЧС Республики Беларусь (Министерство по чрезвычайным ситуациям) выпустило официальное предупреждение о «неблагоприятном гидрометеорологическом явлении» оранжевого уровня опасности. Помимо проблем на дорогах, сильный снегопад может привести к более серьезным последствиям:

перебоям в электроснабжении;

падению деревлений и повреждению линий связи;

обрушению слабых конструкций и кровель.

«Перестраиваемся на зимний стиль вождения»

В свою очередь, Госавтоинспекция (ГАИ) объявила о «рейдовых мероприятиях», причем к ним подключатся и сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела». Особую отработку пообещали на аварийно-опасных участках дорог на территории Витебской и Гомельской областей.

«В связи с понижением температуры необходимо перестраиваться на зимний стиль вождения, выбирая безопасную скорость и выдерживая дистанцию между транспортными средствами», — прокомментировал заместитель начальника ГАИ МВД Кирилл Костюк.

Что делать с наступающей зимой

Сотрудники ГАИ дали несколько очевидных, но важных рекомендаций для тех, кто все же решился сесть за руль:

Снижайте скорость и увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Избегайте резких маневров, плавно работайте рулем и педалями.

Будьте особенно осторожны в зонах повышенного риска: на пешеходных переходах, у остановок, на мостах и крутых спусках.

Самое важное требование ГАИ: если автомобиль не «переобули» в зимнюю резину, то от поездок лучше вообще отказаться.

Пешеходов попросили помнить о законах физики. «Пешеходы должны понимать, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, тем более на мокрой и скользкой дороге», — сообщили в ГАИ.

Переходить дорогу нужно только в разрешенных местах, предварительно остановившись и убедившись в своей безопасности.

Ранее Telegraf.news писал, что Всеобщий немецкий автомобильный клуб изучил, как летние и зимние шины ведут себя на дорогах с разным покрытием в сухую и мокрую погоду. Посмотрели, как увеличивается тормозной путь шин в разных условиях, какие шины быстрее уходят в аквапланирование и какие теории о зимних и летних шинах удалось развенчать немецким исследователям.

Немецкие учёные развенчали мифы о зимних и летних шинах. Тормозной путь — доказательство?