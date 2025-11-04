Иванец пообещал школьникам новое двухнедельное меню – «Должно подходить к домашнему»

Опубликовано: 04.11.2025 08:50 , Обновлено: 04.11.2025

Министр образования Беларуси Андрей Иванец анонсировал новое двухнедельное меню для школьников. Оно появится в некоторых школах уже после осенних каникул. По словам министра, сначала его апробируют в Минске, а затем, по устоявшейся практике, самые востребованные у детей блюда начнут готовить и в школах других регионов.

Выступая в эфире гостелеканала “Первый информационный”, Иванец подчеркнул, что школа, по его мнению, должна оставаться “храмом знаний”, а не восприниматься как ресторан. Именно поэтому Минобразования в вопросе составления меню в школьных столовых исходит из того, что питание для детей и подростком должно быть в первую очередь качественным и полезным.

“Меню для детей должно быть ясным, понятным, приемлемым. Максимально, насколько это возможно в рамках санитарных норм, подходить к обычному домашнему питанию”, - пояснил Иванец.

Какие именно изменения в школьном меню ждут столичных школьников во второй четверти, министр не уточнил. Сама по себе система двухнедельных меню для белорусских школ не нова. Именно по такому принципу, в частности, работает комбинат школьного питания (КШП) Минска. Примерные двухнедельные рационы питания школьников (порядка 137 блюд) разрабатываются с учётом рекомендаций Минского городского центра гигиены и эпидемиологии посезонно. Разные рационы детям составляют на осень, зиму и весну, учитывая как требования по калорийности и рациональному распределению питательных веществ, так и по кратности включения тех или иных продуктов, периодически добавляя в меню новые.

Так, ранее Telegraf.news рассказывал, что в начале нового учебного года КШП добавил в рацион питания школьников сразу три новых продукта, которые до сих пор вообще не использовали в питании детей - салаты с дайконом и сельдереем и риет из морской капусты с овощами.

Риет из морской капусты и не только. В меню белорусских школ включили три продукта, которые раньше вообще не давали детям

А в октябре Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил включить в школьный рацион ещё один новый продукт, который многие из белорусов считают деликатесом - перепелиные яйца.

Лукашенко предложил кормить белорусских школьников новым продуктом — «А почему нет?»

Кстати, после недавнего требования Лукашенко сократить количество отходов в школьных столовых министр образования Беларуси Андрей Иванец выказал мнение о том, что руководители школ должны лично пробовать всю ту еду, которую предлагают ученикам в школьных столовых.

Иванец «обязал» директоров пробовать каждое блюдо в школьной столовой