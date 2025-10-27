Иванец «обязал» директоров пробовать каждое блюдо в школьной столовой

Опубликовано: 27.10.2025 14:26 , Обновлено: 27.10.2025

Министр образования Беларуси Андрей Иванец выказал мнение о том, что руководители школ должны лично пробовать всю ту еду, которую предлагают ученикам в школьных столовых.

Выступая в эфире гостелеканала “Первый информационный”, Иванец прокомментировал недавние требования главы государства навести порядок в организации питания в учреждениях образования. Авторы репортажа заявили, что пока в белорусских школах в выстроенной ведомством системе организации питания “хромает контроль на выходе” и предположили, что наладить его можно только в том случае, если “директор приходит и без шуток борется за качество еды”.

Иванец такой посыл поддержал.

“Простым языком говоря, снять пробу ты обязан с каждого приготовленного приёма пищи. И это является самой главной гарантией. Поэтому мы должны, конечно, здесь полностью уйти от формализма и эти вопросы держать на ежедневном контроле, — заявил глава Минобразования.

Между тем, сразу же после совещания у Президента Иванец заявил, что не видит необходимости “глобальных изменений” в организации школьного питания. По его словам, в этой системе была проведена “серьезная работа по её совершенствованию” за последние годы, а “поработать” глава профильного ведомства предложил над улучшением качества и разнообразием блюд в школьной столовой. Это, по мнению Иванца, позволит в том числе сократить количество отходов в школьных столовых.

Кстати, Комитет госконтроля провёл серию рейдов по школьным столовым. Среди наиболее частых нарушений, которые выявляли проверяющие в разных регионах страны, заместитель председателя КГК Андрей Лобович назвал не только большое количество отходов, но и хранение продуктов с истекшим сроком годности и недовложения продуктов, которые затем недобросовестные работники столовой могут выносить с пищеблока.

“Отмечу, что когда директор школы сам непосредственно проверяет организацию питания, сам на постоянной основе посещает пищеблок, контролирует работников, то в таких школах этих проблемных вопросов практически не возникает”, - процитировало Лобовича госагентство БЕЛТА.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях руководитель одного из госпредприятий по организации питания в учреждениях образования стал фигурантом уголовных дел за взятки в крупном размер. Сотрудники могилёвского отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) задержали его с поличным.

ОБЭП задержал за «системные» взятки главу госпредприятия на Могилёвщине, которое отвечает за школьное питание