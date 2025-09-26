Риет из морской капусты и не только. В меню белорусских школ включили три продукта, которые раньше вообще не давали детям

Опубликовано: 26.09.2025 14:27 , Обновлено: 26.09.2025

Директор комбината школьного питания (КШП) Минска Людмила Крупская рассказала о новинках в меню белорусских школ. Оказалось, что в новом учебном году в рацион питания школьников включили сразу три новых продукта, которые до сих пор вообще не использовали в питании детей.

По словам Крупской, примерные двухнедельные рационы питания школьников (порядка 137 блюд) разрабатываются с учётом рекомендаций Минского городского центра гигиены и эпидемиологии посезонно - разные рационы на осень, зиму и весну. В процессе учитываются как требования по калорийности и рациональному распределению питательных веществ, так и по кратности включения тех или иных продуктов, передало госагентство БЕЛТА.

Продукты, которые должны присутствовать в питании ребенка ежедневно - это мясо, овощи, молоко. Рыбу и сыр обязаны включать в меню не менее двух раз в неделю. Также в меню обязательно должны присутствовать овощи и фрукты - осенью преимущественно свежие, а зимой - квашеные и консервированные.

Именно в последнем пункте меню с начала нового учебного года случилось пополнение. В детское меню включили салаты с дайконом и сельдереем, которые раньше в питании детей КШП не использовал вообще. Третьим блюдом стал риет из морской капусты с овощами.

[inf]Риет из морской капусты – это пастообразная закуска из измельченной вареной морской капусты с добавлением овощей - моркови, лука, сладкого перца и помидора, а также специй и растительного масла. Закуска имеет нежную консистенцию и напоминает паштет или майонезную заправку, но при этом обладает богатым витаминно-миниральным составом, включая йод, которого в продуктах нашего региона обычно не хватает.[/inf]

По словам Крупской, это блюдо решили добавить в школьный рацион по результатам анкетирования, проведённого в мае прошлого года в школах, где его внедряли в экспериментальном порядке.

“Этот продукт очень понравился детям, и в этом году мы его включили в питание и уже видим положительные отзывы. А самым важным показателем для нас является чистая тарелка ребенка после школьного обеда”, - заявила директор КШП.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси повысил нормы расходов на питание детей в школах и детских садах. От этой нормы напрямую зависит та сумма, которую родителям школьников и дошколят придётся платить за питание детей в учреждении образования. Новые нормы начнут применять с 1 октября.

Совмин Беларуси поднял стоимость питания в школах и садах. На сколько?