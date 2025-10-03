Лукашенко предложил кормить белорусских школьников новым продуктом - "А почему нет?"

Опубликовано: 03.10.2025 15:24 , Обновлено: 03.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время визита в Солигорск, что в школьные столовые надо поставлять новый продукт, который многие из белорусов считают деликатесом.

“Мы обсуждали тему большего потребления яйца. Инна (директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева. - Ред.) говорит, что они бы не прочь, чтобы школы больше брали. И Японию приводила в пример, что они это делают”, - заявил в Солигорске Александр Лукашенко.

“Надо проработать с будущего года. А почему нет? Она, оказывается, варит это яйцо и очищенное поставляет”, - заявил он.

Ранее Telegraf.news писал, что во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко Солигорской птицефабрики глава производства пообещала за 3,5 года вывести в стране “свою перепелку”, для чего заявила о планах создания селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов.

В Солигорске пообещали вывести генетически белорусскую перепёлку

Также ранее стало известно Совет министров Беларуси повысил нормы расходов на питание детей в школах и детских садах. От этой нормы напрямую зависит та сумма, которую родителям школьников и дошколят придётся платить за питание детей в учреждении образования.

Стоимость питания в школьных учреждениях была увеличена на 23-27 копеек в день. Питание для школьников теперь обходится в 4,81 рубля (6–10 лет) и 5,67 рубля (11–18 лет) в день.

Совмин Беларуси поднял стоимость питания в школах и садах. На сколько?