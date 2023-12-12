Сколько дней продлится оттепель в Беларуси? Синоптики предупредили о циклоне "Ваня" и до +8°C

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Опубликовано: 12.12.2023 12:20 , Обновлено: 12.12.2023

Эта неделя началась в Беларуси с заметного потепления - температура который день днём поднимается выше нуля, а в некоторых регионах синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождём. На долго ли пришла в Беларусь декабрьская оттепель и чего ждать от циклона "Ваня", который надвигается на Беларусь с территории Западной Европы?

Циклоном “Ваней” польские метеорологи назвалиактивную область низкого давления, которая уже распространилась на большую часть Европы и повлекла за собой серьезное ухудшение погодных условий - сильные дожди, усиление ветра до 120 км/ч и штормы на побережье Атлантики и ледяной дождь и мокрый снег с гололедом на территории континентальной Европы. Беларуси же этот циклон, судя по прогнозам синоптиков, также принесёт нестабильные погодные условия.

Так, авторы телеграм-канала «Надвор’е» отметили, что сейчас в Беларуси “устанавливается такая циркуляция в атмосфере”, которая “вытеснит холодный воздух из региона вглубь континента” на длительный период - по меньшей мере до 20 декабря.

По словам специалистов, всю эту неделю в Беларуси “будут преобладать слабоположительные температуры воздуха”, а осадки “будут выпадать в виде мокрого снега или дождя”.

Это подтверждает и официальный прогноз Белгирометцентра на ближайшие дни. По данным ведомства, мокрый снег с дождём в среду, 13 декабря, ожидается на большей части территории страны. Местами также возможны туманы и гололед, из-за которых даже объявили жёлтый уровень опасности на этот день.

Температура воздуха минимальная ночью, по прогнозу синоптиков, будет колебаться в диапазоне -4..+1°С, а днём - от -2°С до +3°С по стране.

В следующие два дня - 14 и 15 декабря - погодная ситуация в стране, по прогнозу Белгидромета, существенно не изменится: мокрый снег пообещали для всей страны, по юго-востоку - с дождем, местами туман и гололед и суточные колебания температуры от -3°С до +3°С (в пятницу ночью - до -6°С ночью).

Синоптики спрогнозировали “ещё более тёплую волну” на следующей неделе

А вот после выходных, исходя из предварительного прогноза численной модели ECMWF, “на Европу выйдет ещё более тёплая волна”, предупредили специалисты телеграм-канала “Надвор’е”. В результате в Беларуси температура воздуха может подняться до +4..+8°С .

“Очевидно, что снежный покров будет таять и есть мнение, что к следующим выходным запад страны полностью отчистится от снега”, - рассказали авторы тг-канала.

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