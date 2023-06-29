«Ишь как скрутило» - Синоптики предсказали штормы и жару в Беларуси. Но не везде?

Опубликовано: 29.06.2023 16:56 , Обновлено: 29.06.2023

Метеорологи предупредили белорусов об оранжевом уровне опасности и рассказали, где и какой погоды ждать с 29 июня по 2 июля.

Телеграмм-канал о погоде предупредил о циклоне. Его автор опубликовал снимок циклона из космоса. «Ишь ты, как его скрутило!», - так подписал он фото.

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Белгидромет объявил на 29 и 30 июня оранжевый уровень опасности.

В четверг, 29 июня, до 21:00 на большей части территории страны ожидаются грозы. Местами шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Грозовая обстановка сохранится и в первую половину ночи 30 июня (пятница).

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В пятницу , 30 июня, по востоку страны погоду будет определять тыловая часть циклона, здесь ожидаются дожди и грозы, облачная с прояснениями погода. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +11..+17 градусов, днем +20.. +27°С (в западных районах страны).

В субботу, 1 июля, ожидается переменная облачность. Утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура ночью +10..+16 градусов, днем +19..+28 °С.

В воскресенье, 2 июля, ночью местами, днем на большей части пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, при грозах порывистый. Температура ночью +8..+15 градусов, днем +19..+26 °С.

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