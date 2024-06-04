В TikTok появился милый тренд с участием котов и собак. Проверьте, сделает ли так ваш питомец

🎥 Видео

Опубликовано: 04.06.2024 11:38 , Обновлено: 04.06.2024

Видеоролики с домашними питомцами неизменно набирают в соцсетях миллионы просмотров. На этот раз в TikTok стали вирусными видео с участием собак и их хозяев, где последние проверяют, положат ли их любимцы свои лапы им на руки. Как это выглядит?

С кого начался тренд Hands in Challeng, доподлинно неизвестно. Однако он породил одни из самых милых и душевных видеороликов с участием домашних питомцев и их хозяев в соцсетях в последнее время.

Со стороны это выглядит как жест трех мушкетеров или команды. В знак единения участники кладут руку на руку другого человека, после чего к жесту присоединяется и их питомец.

Милость этого тренда состоит и в том, что не все животные понимают, что нужно делать, и иногда допускают ошибки. Например, собаки кладут морду на руки, облизывают хозяев или… бьют их. Это, кстати, довольно частые реакции у отдельных кошек.