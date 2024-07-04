«Такое до сих пор проходит?» - Видео вечернего развлечения детей во дворе в Гродно набрало 4,6 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 04.07.2024 21:22 , Обновлено: 04.07.2024

Увлечения современных детей многих взрослых вводит в ступор - квадробика, хоббихорсинг, хобби-хрюкинг. Все эти страшные слова им столь же непонятны, как и смысл тех действий, что за ними скрываются. Однако, видео из одного из жилых дворов в Гродно заставит любого взрослого скептика убедиться в том, что это "поколение не потеряно" для жизни. Видео развлечения детей во дворе в Гродно набрало 4,6 млн просмотров

Видео опубликовала у себя на страничке в соцсети TikTok пользовательница из Гродно под ником bogomol_04. Она показала, как соседские дети вечером устроили импровизированный киносеанс с помощью проектора. Уютно устроившись на пледиках, ребята с увлечением смотрели мультфильм прямо на стене жилой многоэтажки.

“Дети у меня под окнами устроили кинотеатр. Поколение не потеряно”, - подписала своё видео автор и он тут же завирусился в сети.

Всего за три дня ролик посмотрели более 4,6 млн зрителей и оставили почти 3 тыс. комментариев. Для многих зрителей, судя по их комментариям, стало приятным сюрпризом то, что современные дети не чураются “простых радостей детства”.

“Такое до сих пор проходит?” - с удивлением написал один из комментаторов.

Многие не сдерживали зависти и тут же изъявляли желание присоединиться к таким душевным дворовым посиделкам.

“Это очень-очень замечательная идея! Вот так надо делать почаще!”, - отметил один из комментаторов.

Многие не преминули выразить похвалу родителям, которые организовали для детей такое простое, но душевное развлечение.

“Родители молодцы кто помог организовать и не бухтел, что нужно вечером быть дома. Просто наблюдают из окошка, не воруют детство”, - отметила одна из зрительниц.

“Как же им не хватает простых радостей детства, детства, которое было у их родителей. Какие молодцы!!! И родители любящие, помогли сделать маленькое счастье!!!”, - поддержала её другая.

“Если бы у меня такое в детстве было, я бы сейчас был супермен”, - с завистью резюмировал третий.

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Ранее Telegraf.news рассказывал про такие забавные, но понятные далеко не всем взрослым увлечениям современных детей и подростков, как квадробика, которая добралась уже и до Беларуси.

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