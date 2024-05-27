Холодный Неман и тёплая Припять. В каких реках и водоёмах Беларуси уже можно плавать?

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Опубликовано: 27.05.2024 13:05 , Обновлено: 27.05.2024

В Белгидромете рассказали, что с каждым днём всё выше становится не только температура воздуха, но и температура воды. Так, в белорусских реках этот показатель вырос до 14-22°С, а в остальных водоёмах — до 19-21°С. Самым тёплым стал бассейн Припяти, а вот Неман пока отстаёт, хотя его температура тоже уже позволяет купаться.

[info_b]Считается, что заходить в воду можно при температуре воды не ниже 18-19°С, при этом сам воздух должен быть прогрет до 20-25°С. Однако эти условия — минимальны. Лучше всего, когда вода нагрелась до 23-25°С.[/info_b]

По информации специалистов Белгидромета, самые высокие показатели сейчас наблюдаются на юге страны: в Брестской и Гомельской областях температура воды в Припяти поднялась до 14-22°С. Холоднее всего пока на западе: в Гродненском регионе Неман прогрелся до 14-20°С. Бассейн Западной Двины “держится” в температурном районе от 16°С до 21°С, а в Днепре “потеплело” до 15-20°С.

[info_b] Более подробную информацию о температурном режиме того или иного водоёма Беларуси можно посмотреть на интерактивной карте Белгидромета, то естьздесь.[/info_b]

К слову, в ГУВД Мингорисполкома рассказали, что этим летом плавать и не нарушать закон можно будет лишь в трёх местах столицы. Во всех остальных разрешили загорать, играть в волейбол, и в целом — отдыхать. Но без заплывов. Кроме того, милиционеры поделились информацией о том, как планируют контролировать порядок на общественных пляжах.

Так, для охраны правопорядка в этом году милиция пообещала задействовать «технические средства». Это значит, что сотрудники МВД будут перемещаться на велосипедах и скутерах. Кроме того, правоохранители планируют этим летом патрулировать пляжи в гражданской одежде, [link href=“https://minsknews.by/bespilotniki-budut-kontrolirovat-minskie-plyazhi/” target=“_blank” rel=“noopener”] пишет [/link] информагентство «Минск-Новости».

*«*В крупных местах отдыха, а также в небольших, но находящихся близко друг от друга, будем использовать беспилотные летательные аппараты», — отметили в ведомстве. По их словам, это делается для контроля за ситуацией и «оперативного предотвращения несчастных случаев и пресечения правонарушений».

Кроме того, сейчас пляжи вовсю готовятся к летнему сезону. Особое внимание милиционеры обращают на таблички и информационные стенды, чтобы предлог «не увидел, что здесь нельзя плавать», точно не сработал. Также в ГУВД Мингорисполкома напомнили, что на территории Минщины купаться разрешено только в трёх местах:

на Комсомольском озере;

на Цнянском водохранилище;

на водохранилище «Дрозды».

[info_b]За купание в запрещённых местах рек, озёр или других водоёмов [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] предусмотрена [/link] административная ответственность по ст. 24.42 КоАП РБ и наказание в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. Согласно ст. 16.41 КоАП РБ, за разведение костров в запрещённых местах можно получить предупреждение или штраф до 12 базовых величин.[/info_b]

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Кроме того, в ОСВОД пояснили различие между местом для купания и местом отдыха у воды. Если пляж открыт, это не значит, что в прилегающей, к примеру, реке можно плавать.

Как [link href=“https://belta.by/society/view/spetsialisty-osvoda-objjasnili-chem-mesto-dlja-kupanija-otlichaetsja-ot-mesta-otdyha-u-vody-627074-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказала [/link] ведущий специалист ОСВОД Екатерина Михалева, разработаны «строгие требования» к местам для купания, их обследуют перед началом каждого сезона. «Согласно им, дно акватории должно быть ровным, плотным, с пологим спуском без уступов глубиной не больше 1,75 м, свободным от тины и растений, камней. Максимальная глубина береговой линии должна составлять 50 см», — рассказала она.

Паспортизация, продолжила специалист, нужна и для открытия пляжа. Документ выдадут только при условии наличия на пляже необходимого оборудования и его соответствия всем санитарным нормам. Причем неважно, разрешено или нет в этом месте купание. Если второе, то на пляже можно лежать, загорать, но не плавать в прилегающей воде.

«В Мядельском районе, например, установлено 10 мест для купания, тогда как мест отдыха у воды — 31. Так что не все места отдыха у воды подходят для купания», — отметил ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД Михаил Фролов.

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