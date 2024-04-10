Это другое? В ОСВОД объяснили, чем место для купания отличается от места отдыха у воды

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Опубликовано: 10.04.2024 21:37 , Обновлено: 10.04.2024

Специалисты Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД) на пресс-конференции пояснили различие между местом для купания и местом отдыха у воды. Если пляж открыт, это не значит, что в прилегающей, к примеру, реке можно плавать. Комментарий организации привело агентство БелТА.

Как рассказала ведущий специалист ОСВОД Екатерина Михалева, разработаны “строгие требования” к местам для купания, их обследуют перед началом каждого сезона. “Согласно им, дно акватории должно быть ровным, плотным, с пологим спуском без уступов глубиной не больше 1,75 м, свободным от тины и растений, камней. Максимальная глубина береговой линии должна составлять 50 см”, - рассказала она.

Паспортизация, продолжила специалист, нужна и для открытия пляжа. Документ выдадут только при условии наличия на пляже необходимого оборудования и его соответствия всем санитарным нормам. Причем неважно, разрешено или нет в этом месте купание. Если второе, то на пляже можно лежать, загорать, но не плавать в прилегающей воде.

“В Мядельском районе, например, установлено 10 мест для купания, тогда как мест отдыха у воды - 31. Так что не все места отдыха у воды подходят для купания”, - отметил ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД Михаил Фролов.

К слову, за купание в запрещенных местах белорусам грозит штраф от одной до трех базовых величин (от 40 до 120 рублей ). А за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на пляже, а также появление там в состоянии алкогольного опьянения штраф увеличивается до восьми базовых (до 320 рублей ).

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