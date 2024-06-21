"Хочешь жилья - иди работай" – Лукашенко пообещал "подумать" над бесплатным арендным жильем для промышленников

Опубликовано: 21.06.2024 15:28 , Обновлено: 21.06.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 21 июня, в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области пообещал "серьезно подумать" над тем, как "поддержать промышленников жильем", в том числе, и бесплатным.

Лукашенко обратил внимание на перспективность городов-спутникова Минска, которые он пообещал “очень серьезно развивать” - строить производственные мощности, развивать действующие заводы и фабрики, уделять внимание сельскому хозяйству. Уже сейчас, по словам Лукашенко, “из Минска люди начинают возвращаться” и устраиваются на местные предприятия. Для этой категории работников Лукашенко пообещал решить вопрос с арендным жильем.

“Хочешь жилья - пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь, может, еще что-то”, - процитировала заявление президента его Администрация.

Отметим, что вопрос возможного выкупа арендного жилья или безвозмездной передачи его в собственность владельцу через определённое количество лет не раз поднимался белорусскими властями. Так, в начале прошлого года Дмитрий Пиневич, занимавший тогда пост министра здравоохранения, заявил, что медикам скоро позволят выкупать арендное жилье.

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Однако, спустя полгода Александр Лукашенко на встрече с руководством Совета министров Беларуси заявил, что рассмотрение вопроса о предоставлении права выкупа арендного жилья медикам необходимо отложить.

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Одновременно с этим такое право получили белорусские военнослужащие и силовики. Более того, им позволили не просто выкупать арендное жильё, а получать его в собственность фактически бесплатно.

Лукашенко разрешил силовикам получать жилье бесплатно