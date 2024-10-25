ГТК Беларуси ввел на границе с Польшей обязательную регистрацию грузовиков. Как встать в электронную очередь?

Опубликовано: 25.10.2024 07:50 , Обновлено: 25.10.2024

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси 24 октября сообщил о важных нововведениях в пункте пропуска "Козловичи" на границе с Польшей. Теперь водителям грузовиков, ожидающих выезда в соседнюю страну, в обязательном порядке нужно встать в электронную очередь. В ведомстве объяснили нюансы электронной регистрации.

Какие документы нужны для регистрации в электронной очереди?

В ГТК пояснили, что ввели электронную очередь на границе для “упорядочения движения грузовиков” и “обеспечения безопасности дорожного движения”. При этом там подчеркнули, что новый режим на этом участке границы - временный.

Чтобы зарегистрироваться в системе, водителю фуры потребуются следующие документы:

техпаспорт;

требование, выданное в соответствии с п. 4 постановления № 247 с записью “перегрузка” или “перецепка”, заверенное печатью должностного лица таможни (если того требует законодательство).

[info_b]Зарегистрировать транспортное средство, которому необходима перегрузка/перецепка, можно только после завершения этих операций.[/info_b]

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Где можно пройти регистрацию?

В ведомстве пояснили, что при отсутствии последнего документа зарегистрироваться в электронной очереди можно только в следующих приграничных локациях:

транспортно–логистическом центре (ТЛЦ) «Брест-Белтаможсервис» (г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 45 А);

ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-2»(Брестский район, Клейниковский с/с, 10, 2.0 км юго-западнее аг. «Клейники»);

ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-3» (г. Брест, ул. Инженерная, 19);

временная зона таможенного контроля «Козловичи-2» (г. Брест, ул. Клейниковская, 121/9);

стоянка «Южная» (г. Брест, ул. Лыщицкая, 101);

call-центр для регистрации совершения грузовых операций, расположенный в гостинице «Белтаможсервис» (Брестский район, Клейниковский с/с, 12);

стоянка СП «Веставто» (г. Брест, ул. Коммерческая,17).

Те грузовики, которые имеют право въезжать на территорию пункта пропуска из зоны ожидания вне очереди, также могут зарегистрироваться в системе непосредственно в зоне ожидания перед КПП “Козловичи”.

[info_b]Более того, там же разрешили регистрироваться любым грузовикам до 15:00 пятницы, 25 октября.[/info_b]

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Где и как ждать вызова на КПП?

Регистрации пообещали вести в порядке очередности - по времени предоставления документов, а после этого водителям разрешили размещать свой грузовик на любой разрешённой парковке в Бресте.

О вызове в зону ожидания перед пунктом пропуска “Козловичи” водителей обязаны будут информировать также удалённо - размещая соответствующую информацию на официальном интернет-портале оператора зоны ожидания по ссылке,посредством СМС-сообщения или звонка на телефон (за эти услуги, в отличие от информации на сайте, водителям придётся заплатить).

После вызова на КПП у водителя будет не больше двух часов , чтобы доехать до зоны ожидания. Если он не впишется в этот промежуток и опоздает, регистрацию транспортного средства аннулируют, причём без права на восстановление.

“При этом услуга считается оказанной в полном объёме, денежные средства возврату не подлежат”, - подчеркнули в ГТК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что аналогичную систему электронной очереди в сентябре в порядке эксперимента республиканское унитарное предприятие “Белтаможсервис” с внедрило на пункте пропуска “Брест”.

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