Вызовут по звонку? На белорусско-польской границе изменили правила ожидания в очереди

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Опубликовано: 30.09.2024 20:35 , Обновлено: 30.09.2024

В пресс-службе Республиканского унитарного предприятия "Белтаможсервис" сообщили о проведении эксперимента вблизи пункта пропуска "Брест". Начиная с понедельника, 30 сентября, там изменён порядок функционирования системы электронной очереди.

Нововведение является совместным экспериментом “Белтаможсервиса”, одной из воинских частей и Брестской таможни. Он предусматривает регистрацию транспортных средств с возможностью выезда из зоны ожидания и упорядочение движения ТС при въезде в автодорожный пункт пропуска «Брест».

Другими словами, после регистрации больше не нужно стоять в очереди. В зону ожидания можно приехать, когда автомобиль вызовут на КПП непосредственно для прохождения таможенного и пограничного контроля. К слову, делать это пообещали с помощью телефонного звонка или, например, сообщения в мессенджере, передал портал ABW. Планируется, что нововведение затронет только владельцев легковых авто.

В пресс-службе “Белтаможсервиса” отметили, что разработка позволит “рационально использовать” время ожидания в очереди для дальнейшего пересечения границы. При этом как долго продлится эксперимент, в организации не уточнили.

Фото: "Белтаможсервис"