Гродненские власти объяснили, почему посыпают снежные горки песком

🎥 Видео

Опубликовано: 21.01.2026 11:50 , Обновлено: 21.01.2026

Белорусские коммунальщики невольно примерили на себя роль Гринча, укравшего Рождество - они начали повсеместно посыпать песком снежные горки, облюбованные ребятнёй для катаний на санках, ледянках и тюбингах. Без лишних слов засыпали уже десятки снежных горок, а на днях в одной из районных администраций Гродно дали пояснение - почему и зачем это делают.

Ответ на вопрос “зачем” очевиден - чтобы дети и взрослые не катались с этих горок. Вопрос “почему” людей лишают возможности сполна насладиться настоящей зимой, в кои то века заглянувшей в Беларусь не на день-два, для многих любителей зимних забав остаётся болезненным.

Как пояснил в эфире телеканала “Гродно Плюс” Олег Михальченко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района города Гродно, в первую очередь засыпают снежные горки специальной песчаной смесью там, где уже произошли несчастные случаи при катании. Но под лопату с песком попадают и те места, которые проверяющие посчитают “потенциально опасными” для катающихся.

По словам чиновника, городские власти на постоянной основе проводят мониторинг территории самого Гродно и района и в случае выявления таких потенциально опасных мест проводят их “обработку” и размещают информационные таблички о запрете катания в этих зонах.

По словам врача-травматолога Гродненской областной детской клинической больницы Павла Ложко, только за январь, после того, как в Беларуси установилась снежная погода, в травмпункте их больницы уже оказались более 200 детей - свыше 130 из них получили так называемую гололёдную травму, ещё порядка 80 - пострадали при катании с горки (черепно-мозговые травмы, а также переломы рук и ног). Некоторым из них, по словам врача, потребовалось операционное вмешательство и лечение в стационаре.

Минздрав Беларуси бьёт тревогу из-за популярной детской забавы. Пострадали больше 100 детей

Напомним,что печальной статистикой Минздрава, зафиксировавшего всплеск пострадавших с характерными для зимних забав травмами, обеспокоились даже в Министерстве образования. Там недавно опубликовали подробные рекомендации родителям о том, как правильно их детям следует резвиться на горках.

Минобразования дало задание белорусским родителям — «Садиться как на стул»